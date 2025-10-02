GM déplace des emplois en Indiana, inquiétudes à Oshawa pour l’avenir de l’industrie automobile

GM supprimera 750 emplois en Ontario alors qu’elle augmente la production du Silverado dans son usine de l’Indiana.

GM éliminera un quart de travail à Oshawa, touchant 750 emplois, alors que la production augmente aux É.-U.

Fort Wayne ajoute 250 postes temporaires, la sécurité d’emploi étant mise de l’avant par le syndicat.

Les tarifs douaniers sont cités comme facteur, soulevant des inquiétudes quant à la compétitivité transfrontalière.

General Motors réorganise sa production entre ses usines nord-américaines, avec des suppressions d’emplois prévues à Oshawa, en Ontario, alors qu’elle augmente ses activités à Fort Wayne, en Indiana. L’entreprise a ajouté 250 travailleurs temporaires à son usine de Fort Wayne pour répondre à la demande croissante des camionnettes Chevrolet Silverado, tout en se préparant à éliminer l’un des trois quarts de travail à l’usine d’assemblage d’Oshawa en janvier 2026. Les changements à Oshawa devraient toucher environ 750 travailleurs et pourraient avoir un impact sur des centaines d’autres dans la chaîne d’approvisionnement régionale.

Ce transfert de production survient après l’imposition de tarifs américains sur les véhicules et pièces importés, une nouvelle réalité que les dirigeants de l’industrie affirment avoir modifié l’équilibre concurrentiel. Les usines de GM à Oshawa et à Fort Wayne, ainsi qu’une usine à Silao, au Mexique, produisent toutes des Silverado légers. Fort Wayne assemble également des GMC Sierra, tandis qu’Oshawa fabrique à la fois des Silverado légers et lourds.

Les représentants syndicaux des deux côtés de la frontière reconnaissent les réalités économiques derrière ce transfert, même si les tensions persistent. Rich LeTourneau, président des négociations pour le syndicat United Auto Workers Local 2209 à Fort Wayne, a indiqué que la décision d’augmenter la production en Indiana ne venait pas des syndicats locaux, mais qu’elle est perçue comme une voie vers la stabilité de l’emploi.

« Quand l’entreprise vient me voir pour augmenter le volume, je ne vais pas lui dire non non plus », a-t-il déclaré.

Jeff Gray, président de la section locale 222 d’Unifor, qui représente les travailleurs d’Oshawa, a décrit la situation comme étant compétitive plutôt qu’adversaire. « Nous nous disputons le travail. Le terrain de jeu n’est pas très équitable en ce moment, et ça nous inquiète », a-t-il dit. Il a lié ce transfert à la politique tarifaire américaine, qu’il estime avoir fragilisé la solidarité syndicale canado-américaine.

L’usine d’Oshawa, autrefois le cœur des activités canadiennes de GM, a connu d’importantes réductions d’effectifs au fil des années. En 2018, GM avait annoncé une fermeture complète du site dans le cadre d’un plan de restructuration mondial. L’installation a fermé ses portes en 2019, mais a rouvert en 2021 après un investissement de 1,2 milliard de $ pour sa modernisation, axée sur la production de camionnettes.

Bien que GM ait refusé de préciser de combien la production augmenterait à Fort Wayne, LeTourneau a reconnu la réticence de l’entreprise à comparer publiquement les volumes des usines.

L’identité économique d’Oshawa demeure liée à son histoire automobile, même si la fabrication ne représentait que 3 % de l’emploi de la ville en 2024. À Fort Wayne, GM est le troisième plus grand employeur. La disponibilité de la main-d’œuvre reste toutefois un défi aux É.-U. LeTourneau a noté que les taux d’absentéisme à l’usine de Fort Wayne ont atteint jusqu’à 22 %, citant l’évolution des attentes au travail parmi les nouveaux employés.

« Vous pouvez ramener autant d’emplois manufacturiers que vous voulez aux É.-U., mais [si] personne n’est là pour faire le travail, on a un problème », a-t-il conclu.

Source: CBC