GM investit 280 millions $ dans l’usine d’Oshawa pour la production future de camions

General Motors (GM) se prépare à l’avenir du camionnage en annonçant un investissement de 280 millions $ canadiens pour la production de camions pleine grandeur à moteur à combustion interne (MCI) de la prochaine génération à son usine d’assemblage d’Oshawa. Bien que les détails spécifiques concernant les futurs véhicules ne soient pas encore connus, ce développement témoigne de l’engagement continu de GM envers ses opérations canadiennes. Cette annonce fait suite à l’investissement considérable de 1,2 milliard $ réalisé par GM dans la même usine en 2020.

L’usine d’assemblage d’Oshawa a une histoire remarquable de résilience et d’adaptation. Elle a notamment développé l’un des lancements d’usine les plus rapides de GM il y a deux ans, et depuis sa réouverture, elle a généré 2 600 nouveaux emplois manufacturiers et soutenu le marché de l’emploi des fournisseurs du Canada. Il convient également de noter que la moitié des personnes récemment embauchées à l’usine d’Oshawa sont des femmes, ce qui laisse présager une main-d’œuvre diversifiée.

Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada, a souligné l’importance stratégique de l’usine d’Oshawa dans le succès des ventes de camions de GM. Elle a confirmé que l’usine continuera à jouer un rôle essentiel dans la production des camions pleine grandeur tant appréciés de GM, ce qui a conduit l’entreprise à dominer le marché canadien des camions lourds en 2022 et les ventes totales de camions en 2023.

Lana Payne, présidente nationale d’Unifor, a souligné le potentiel de cet investissement pour soutenir l’économie locale et garantir l’emploi à Oshawa et dans la région de Durham. Mme Payne a souligné les compétences et le dévouement des travailleurs de l’automobile d’Unifor, qui, selon elle, sont essentiels à la vitalité économique du Canada et à la production de véhicules de classe mondiale.