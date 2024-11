GM a vendu 300 000 véhicules aux États-Unis jusqu’ici; BYD a écoulé 500 000 véhicules électrifiés le mois dernier

BYD offre une gamme de VÉ très variée.

GM se doit d’élargir sa gamme pour plaire à plus de consommateurs.

L’automobile électrique n’a pas la vie facile depuis quelques mois. Plusieurs rapports négatifs sur l’adoption qui ralentit viennent ternir l’image de la solution la plus logique pour remplacer l’option thermique au moment d’écrire ces lignes.

Pourtant, le mouvement gagne de nouveaux adeptes chaque mois, car les ventes de véhicules électriques et/ou électrifiés continuent de progresser, malgré l’intérêt moins accru du public.

D’ailleurs, General Motors vient d’annoncer qu’il venait de surpasser la marque des 300 000 véhicules électriques vendus aux États-Unis, et ce, depuis 2016, alors que la Chevrolet Bolt EV effectuait ses premiers tours de roues sur nos routes. En fait, c’est plus de 370 000 de véhicules électriques GM qui se sont écoulés si on tient compte de toute l’Amérique du Nord.

Il faut avouer que GM s’est uniquement basée sur la Bolt EV à ses débuts dans l’arène électrique, une situation qui a perduré quelques saisons jusqu’à l’arrivée du Cadillac Lyriq et du GMC Hummer EV, deux véhicules qui s’adressent à un groupe d’acheteurs en moyens.

Heureusement, le géant américain s’est ressaisi en amenant des modèles plus abordables comme le Chevrolet Blazer EV ou le petit frère de ce dernier, le Chevrolet Equinox EV, tandis qu’une poignée de modèles Cadillac, Chevrolet, GMC et même Buick est en route pour le marché nord-américain.

Au cours du troisième trimestre, GM a livré pas moins de 32 000 véhicules électriques aux États-Unis, une amélioration de 46 % par rapport au même trimestre en 2023.

Il y a toutefois un bémol à cette marque franchie par General Motors. En effet, au mois d’octobre qui vient à peine de se terminer, le constructeur chinois BYD (pour Build Your Dreams) a écoulé pas moins de 500 000 véhicules électrifiés, une augmentation de 20 % par rapport au mois précédent. Il faut mentionner que ces statistiques de ventes incluent celles des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables, ainsi que les chiffres de modèles commerciaux.

Reste maintenant à savoir qui de BYD ou Tesla sera couronné champion des VÉ. Le constructeur américain demeure en tête avec près de 1,3 million de véhicules vendus, contre 1,2 million de véhicules du côté de Tesla.

Mais l’approche de BYD, soit d’offrir une gamme de véhicules très variée, semble plus prometteuse pour atteindre ces chiffres de ventes impressionnants. Il faudra toutefois attendre la fin du calendrier pour découvrir si le joueur chinois a réussi à détrôner Tesla.