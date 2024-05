BYD dévoile son pickup Shark hybride rechargeable au Mexique

Il s’agit d’un premier dévoilement pour BYD à l’extérieur de la Chine.

L’Amérique du Nord ne fait pas partie des plans pour le moment.

Le constructeur d’origine chinoise BYD serait-il enfin prêt pour envahir l’Amérique du Nord ? L’annonce récente du Président Biden sur les tarifs imposés aux véhicules électriques chinois ne va certainement pas aider la cause des marques issues de l’Empire du Milieu.

Mais, à travers ce conflit douanier entre les deux puissances économiques mondiales, un constructeur chinois se profile à l’horizon… au Mexique, un pays voisin des États-Unis. BYD (pour Build Your Dreams) a dévoilé plus tôt cette semaine sa toute première camionnette hybride rechargeable, le pickup Shark.

Pour l’instant, BYD n’a nullement l’intention de commercialiser son camion de taille intermédiaire sur le plus grand marché de camionnettes au monde, les États-Unis, mais le simple fait qu’il entend construire une usine de production en sol mexicain avec une capacité annuelle de 150 000 véhicules démontre que BYD pourrait éventuellement traverser la frontière.

Le nouveau pickup est confiné au territoire mexicain au moment d’écrire ces lignes, mais il ne serait pas étonnant que le camion soit distribué en Amérique du Sud plus tard. Comme le mentionne le constructeur, il s’agit de la première présentation d’un nouveau modèle BYD à l’extérieur du territoire chinois, mais avec l’intérêt marqué des automobilistes mexicains pour ce type de véhicule, le Mexique était un choix logique pour le constructeur.

Les informations sur le groupe motopropulseur demeurent floues pour le moment, mais on sait qu’un bloc 4-cylindres turbo de 1,5 litre de cylindrée prend place sous le capot, lui qui est jumelé à un système hybride rechargeable. BYD parle d’une puissance de 430 chevaux et d’un sprint à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Quant à la distance possible en mode électrique, le BYD Shark serait capable de parcourir 100 km avec l’aide de sa batterie.

BYD a également publié ses capacités de charge et de remorquage. Avec une charge maximale de 835 kg (ou 1 841 lb) et un poids maximal de 2 500 kg (ou 5 512 lb) en remorquage, le BYD Shark n’est pas aussi bien nanti à ce chapitre que ses concurrents américains, mais tout de même, pour une première incursion dans le segment des camionnettes électrifiées, le « requin chinois » n’est pas dépourvu d’arguments. D’ailleurs, le camion propose même une fonction karaoke pour que les passagers chantent et s’amusent pendant le trajet.