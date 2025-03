Genesis GV70 Électrifié 2026: l’autonomie dépasse maintenant le cap des 400 kilomètres

Quelques mois après le dévoilement du Genesis GV70 Électrifié 2026, on connaît maintenant son autonomie qui totalise 402 kilomètres.

Le Genesis GV70 2026 est un VUS compact de luxe disponible avec une motorisation électrique ou à essence.

Pour 2026, le GV70 profite d’une série d’améliorations alors que le produit arrive à la mi-génération.

L’autonomie du Genesis GV70 2026 est établie à 402 kilomètres.

D’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada, le Genesis GV70 2026 peut parcourir jusqu’à 402 kilomètres avec une seule charge. Il s’agit d’une augmentation de précisément 22 kilomètres par rapport au GV70 2025.

On se rappellera qu’en novembre dernier, en marge du Salon de l’auto de Los Angeles, Genesis a levé le voile sur une version quelque peu revampée du GV70 Électrifié en plus du modèle à essence.

À ce moment, on apprenait, entre autres, que la capacité de sa batterie était bonifiée. Le GV70 Électrifié 2026 est muni d’une batterie de 84 kWh, contre 77,4 kWh en 2025. Le constructeur annonce qu’il est possible de voir le niveau de charge de la batterie passer de 10 à 80% en 19 minutes sur une borne de 350 kW. En plus de quelques retouches esthétiques, il profite aussi d’un port de charge NACS (North American Charging Standard). Un élément chauffant a d’ailleurs été ajouté dans la conception de la trappe afin de faciliter la manipulation advenant une accumulation de neige ou de glace.

Lors d’une entrevue accordée à EcoloAuto, Frédéric Mercier, directeur des relations publiques de Genesis pour le Canada, a commenté “qu’il était content que la marque puisse offrir plus d’autonomie à ses clients en 2026”.

Au Québec en 2024, Genesis a enregistré 87 ventes du GV70 Électrifié.

Une présentation en primeur canadienne lors du Salon de l’auto de Québec

Ces derniers jours, le Genesis GV70 Électrifié 2026 a été présenté en primeur canadienne lors du Salon de l’auto de Québec qui s’est tenu du 4 au 9 mars au Centre de foires d’ExpoCité.

Pour l’heure, l’échelle de prix du GV70 Électrifié 2026 demeure inconnue. Il est prévu que les premiers exemplaires arrivent dès ce printemps. Il en est de même pour le modèle à essence de ce VUS compact de luxe.