Genesis G80 Électrifiée 2026: elle profite d’une plus grande autonomie

Pour 2026, Genesis apportera un certain lot de nouveautés à la berline G80 Électrifiée. On apprend que son autonomie est augmentée considérablement.

La Genesis G80 Électrifiée est une berline intermédiaire de luxe 100% électrique.

Pour 2026, quelques changements sont apportés à la G80 Électrifiée.

L’autonomie de la G80 Électrifiée passe à 483 kilomètres en 2026.

Pour l’année-modèle 2025, un certain nombre de changements ont été apportés à la Genesis G80 à essence. Voilà qu’en 2026, c’est au tour de la G80 Électrifiée de profiter de certaines améliorations.

Parmi les améliorations réservées à la Genesis G80 Électrifiée 2026, citons l’augmentation de son autonomie. D’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada, l’autonomie de la Genesis G80 Électrifiée 2026 est de 483 kilomètres. À titre de comparaison, l’organisation fédérale annonce une autonomie de 454 kilomètres pour la G80 Électrifiée 2025. Il s’agit donc d’une augmentation de l’autonomie de 29 kilomètres.

Invité à fournir des explications quant à l’augmentation de l’autonomie de la Genesis G90 Électrifiée, Frédéric Mercier, directeur des relations publiques de Genesis Canada, a indiqué que “des détails sur la G80 Électrifiée seront partagés à une date ultérieure”. Ainsi, il n’a pas été en mesure de confirmer les données officielles de Ressources naturelles Canada. Il faudra donc patienter avant d’obtenir plus d’informations concernant la berline électrique de Genesis qui sera légèrement revampée.

Par ailleurs, Ressources naturelles Canada évoque que le temps de recharge de la G80 Électrifiée passe de 9 à 10,3 heures entre l’année-modèle 2025 et 2026. Cette donnée pourrait notamment nous amener à croire que la densité de la batterie a, elle aussi, été augmentée.

Au passage, mentionnons que Genesis a seulement vendu deux exemplaires de la G80 Électrifiée au cours de l’année 2024 au Québec. Cette berline de luxe 100% électrique est offerte au prix de départ de 105 150 $. Rappelons qu’elle a été introduite en 2023. Au sein de la gamme électrique de Genesis, elle prend place aux côtés des GV60 et GV70 Électrifié.

Parmi les nouveautés auxquelles a eu droit la Genesis G80 à essence en 2025, mentionnons le double grillage de la calandre, les phares dotés de la technologie MLA (Micro Lens Array), des nouvelles roues de 20 pouces et l’ajout de la couleur Brun Brooklyn pour la peinture de la carrosserie. À l’intérieur, la planche de bord a été complètement repensée et elle comprend désormais un écran à DELO de 27 pouces. Elle continue d’être offerte avec un moteur turbocompressé à quatre ou six cylindres.