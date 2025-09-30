Genesis conclut les essais mondiaux du GV60 Magma avant sa première mondiale

Le Genesis GV60 Magma validé sur trois continents avant son lancement

Le GV60 Magma a complété des essais en chaleur extrême, en hiver et sur circuit à travers quatre continents

Les parcours d’essai en Corée ont validé la conduite quotidienne et la performance prête pour la piste

Genesis souligne ses 10 ans avec son premier véhicule électrique haute performance

Genesis a terminé la phase finale des essais pour le GV60 Magma, son premier modèle haute performance, en préparation pour la première mondiale du véhicule prévue plus tard cette année.

Ce véhicule électrique de performance a subi une série d’évaluations mondiales dans des conditions climatiques et routières extrêmes, incluant les hivers rigoureux de la Suède, la chaleur désertique de la Californie, les routes montagneuses de la Nouvelle-Zélande et les parcours mixtes urbains et ruraux d’Espagne.

Les essais ont débuté à Arjeplog, en Suède, où le GV60 Magma a été conduit à des températures sous zéro pour évaluer ses performances hivernales et sa traction. Par la suite, les évaluations au terrain d’essai de Californie ont porté sur la validation de la puissance et du fonctionnement sous chaleur extrême. En Nouvelle-Zélande, les essais au Southern Hemisphere Proving Ground ont mis l’accent sur la stabilité en altitude, l’efficacité du freinage et les aptitudes en virage sur routes glacées.

En septembre, les ingénieurs ont mené la phase finale des essais en Corée. Le GV60 Magma a été conduit du centre de recherche et développement de Namyang jusqu’à Chuncheon, puis testé sur le circuit Inje Speedium afin d’évaluer ses caractéristiques de maniabilité dans des conditions réelles et sur piste.

Le GV60 Magma soulignera le 10e anniversaire du constructeur et deviendra son modèle phare en matière de performance.

Quand on y pense, Genesis n’a pas encore lancé un véhicule qui n’ait pas tenu ses promesses. Bien que certains modèles n’aient pas connu un succès massif, aucun n’a pu être considéré comme un échec. C’est pourquoi nous sommes convaincus que BMW, Audi et Benz devraient probablement commencer à s’inquiéter…