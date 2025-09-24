Genesis dévoile leur technologie VÉ à autonomie prolongée avec 1 000 km de conduite possible

Genesis prévoit le lancement d’un nouveau système de véhicule électrique à autonomie prolongée offrant une capacité de longs trajets sans les inconvénients des hybrides ou des VÉ traditionnels.

Le Genesis EREV combine une motorisation électrique avec un générateur à essence pour dépasser les 1 000 km d’autonomie.

Le moteur ne propulse jamais les roues directement; le véhicule fonctionne comme un hybride rechargeable en série.

Le VUS GV70 devrait inaugurer la technologie avec une batterie plus petite et un générateur à essence turbo de 2,5 L.

Hyundai Motor Company a présenté le Genesis EREV (Extended Range Electric Vehicle) lors de son Investor Day 2025 à Manhattan. Le véhicule, prévu après 2026, a été conçu pour combiner la performance d’un véhicule électrique avec l’autonomie de conduite d’un hybride.

Ce concept est identique à celui de la défunte Chevrolet Volt et d’une des versions de la tout aussi disparue BMW i3. Plusieurs autres constructeurs ont ou évaluent la possibilité de lancer ce type de technologie, alors que l’adoption du tout électrique demeure inégale.

Le Genesis EREV utilise un groupe motopropulseur hybride en série, à l’inverse de la configuration parallèle couramment utilisée dans la Toyota Prius et le Kia Sportage HEV, où le moteur à essence sert uniquement de générateur pour alimenter la batterie. Ce système permet au véhicule de rouler en mode électrique tout en prolongeant son autonomie grâce à la production d’électricité par le moteur. Selon Hyundai, l’EREV devrait dépasser 1 000 kilomètres d’autonomie avec une recharge complète et un plein d’essence.

Contrairement aux hybrides traditionnels, le moteur du Genesis EREV ne transmet jamais sa puissance directement aux roues. Le véhicule peut être branché comme un VÉ classique, tandis que le moteur recharge la batterie au besoin. Cette approche permet l’utilisation d’une batterie plus petite que dans les VÉ à part entière, ce qui pourrait réduire les coûts de production tout en conservant le silence de roulement et la capacité de parcourir de longues distances. La conception élimine aussi le besoin d’une transmission conventionnelle, puisqu’il n’existe aucun lien mécanique entre le moteur et les roues. Bien sûr, un plein d’essence sera nécessaire de temps à autre.

Bien que la compagnie n’ait pas confirmé quel modèle sera le premier à recevoir le système EREV, des sources de l’industrie indiquent que le VUS Genesis GV70 est le principal candidat. Des prototypes déjà aperçus et des informations techniques antérieures laissent croire que le GV70 pourrait être le premier véhicule Genesis équipé de ce groupe motopropulseur.

Les spécifications techniques prévues incluent un moteur quatre cylindres turbo de 2,5 litres à essence servant à la génération d’électricité, ainsi qu’une batterie plus petite que l’actuel bloc de 84 kWh utilisé dans le GV70 EV.

Les détails de prix n’ont pas encore été communiqués. Toutefois, des analystes estiment que l’ajout d’un moteur à combustion pourrait annuler les économies liées à une batterie de plus petite taille. Par conséquent, le Genesis EREV pourrait afficher un prix similaire à celui des modèles VÉ actuels de la gamme.

Le Genesis GV70 Électrifié 2025 est offert à partir de 85 000 $ au Canada, incluant la plupart des frais.