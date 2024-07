Genesis confirme la GV60 Magma, qui fait ses débuts à Goodwood.

La GV60 Magma confirmée pour une production en 2025

Les modèles Magma bénéficieront d’une meilleure tenue de route

Genesis est en train de construire la Magma, une voiture qui a le vent en poupe. Le concept Genesis GV60 Magma a été confirmé pour une production à partir de la fin de l’année prochaine, et la voiture concept prend la route au Festival de vitesse de Goodwood.

Le constructeur automobile de luxe s’attaque pour la première fois à une véritable sous-marque de haute performance et la légende de la course Jacky Ickx est de la partie. Le multiple vainqueur de la F1 et des 24 heures du Mans conduira la GV60 Magma en haut de la colline, ainsi qu’une poignée d’autres modèles haute performance de Genesis.

Genesis a révélé le concept GV60 Magma en mars dans son centre d’expérience Genesis House à New York. Il est doté d’un moteur plus puissant, dont le refroidissement et la puissance de sortie ont fait l’objet d’une plus grande attention pendant les périodes prolongées de conduite à grande vitesse. Les ventes débuteront en Corée au troisième trimestre 2025, et nous l’attendons ici peu de temps après.

En tant que première Magma, elle présente certaines caractéristiques qui seront communes à toute la nouvelle gamme. Il s’agit notamment d’une carrosserie plus large et plus basse, ainsi que d’un nouveau châssis et de nouvelles suspensions destinés à améliorer les performances et à faire de chaque véhicule une voiture de conduite plus ciblée.

La Magma recevra également un nouveau système audio, conçu pour l’expérience de conduite et non pour écouter de la musique. Genesis va également doter ces modèles de leur propre interface graphique afin de les différencier des autres modèles.

Parmi les autres modèles Genesis présentés à Goodwood, citons le concept G80 EV Magma, le G70 Track Taxi Nordshleife et le concept GV80 Coupé. Tous les modèles seront en course sur la colline.