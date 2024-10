VinFast VF 7 2025: éligible à la subvention fédérale de 5000 $

Le nouveau VinFast VF 7 2025 sera éligible à la subvention fédérale de 5000 $.

Le VinFast est un VUS électrique qui rejoindra les rangs des VF 8 et VF 9.

L’autonomie de la version Plus est de 336 kilomètres d’après les données fournies par Ressources naturelles Canada.

Le VF 7 sera doté d’une batterie de 75,3 kWh.

D’après des informations rendues publiques par Transports Canada, le futur VinFast VF7 2025 sera éligible à la subvention fédérale de 5000 $. Cette somme est octroyée dans le cadre du Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission.

Le montant de 5000 $ est applicable dans le cas d’un achat ou d’une location de 48 mois. La subvention est réduite à 3750 $ pour une location de 36 mois, à 2500 $ pour une location de 24 mois et à 1250 $ pour une location de 12 mois.

Pour l’heure, le VinFast VF 7 2025 n’apparaît pas sur la liste de véhicules électriques éligibles au programme Roulez vert du gouvernement du Québec.

Le constructeur vietnamien VinFast n’a pas divulgué l’échelle de prix pour ce nouveau modèle qui rejoindra les rangs des autres VUS électriques que sont les VF 8 et VF 9.

D’après les informations contenues sur le site canadien du constructeur, on y apprend que le VinFast VF 7 2025 est muni d’une batterie de 75,3 kWh. La puissance et le couple de la version Eco sont de 201 chevaux et 228 lb-pi. Quant à la version Plus, elle génère une puissance de 348 chevaux et un couple de 368 lb-pi.