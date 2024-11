Le VinFast VF 9 arrive sur le marché canadien avec un prix de départ de 77 321 $

VinFast élargit sa gamme de véhicules électriques avec un VUS haut de gamme à sept places doté d’une autonomie de 518 kilomètres.

VinFast Auto a initié les livraisons de son VUS tout électrique phare VF 9 à des clients canadiens, marquant l’entrée de l’entreprise dans le segment des véhicules électriques de grande taille. Le VUS à trois rangées de sept passagers est maintenant disponible dans le réseau de vente au détail canadien de VinFast, à partir de 77 321 $ pour la version Eco et 81 321 $ pour la version Plus.

Technologie et performance

Le VF 9 à traction intégrale et double moteur offre une autonomie estimée par l’EPA à 518 kilomètres en version Eco et à 462 kilomètres en configuration Plus. Il mesure 5 120 millimètres de long, 2 000 millimètres de large et 1 690 millimètres de haut, avec une garde au sol de 183 millimètres. Son groupe motopropulseur électrique permet de disposer d’un espace de rangement supplémentaire, notamment d’un coffre avant sous le capot.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de remettre officiellement le VF 9, le deuxième modèle de VUS électrique de VinFast sur le marché canadien », a déclaré Robert Muller, directeur général adjoint des ventes et du marketing chez VinFast Canada. « Le VF 9 est l’un des rares modèles de véhicules électriques à traction intégrale à trois rangées et à sept places sur le marché. »

Le VUS est doté d’un système d’aide à la conduite amélioré, de 11 coussins gonflables et d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 15,6 pouces avec connectivité Internet pour le streaming et la navigation. L’application mobile de VinFast permet d’accéder à un vaste réseau public de recharge.

La VF 9 rejoint la gamme canadienne croissante de VinFast, qui comprend notamment le VUS de taille moyenne VF 8 offrant jusqu’à 425 kilomètres d’autonomie. L’entreprise élargit son portefeuille avec deux modèles à venir : le VUS compact VF 6, qui vise 399 kilomètres d’autonomie, et le VF 7 de taille moyenne, qui a pour objectif d’atteindre jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie. Les deux nouveaux modèles seront dotés de configurations à double moteur et de systèmes avancés d’aide à la conduite.

L’entreprise soutient les clients canadiens par l’intermédiaire de 10 salles de montre et de 57 centres de collision certifiés. Le VF 9 est couvert par une garantie de 10 ans ou 200 000 kilomètres, complétée par une assistance routière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des services de réparation mobiles.