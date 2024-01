Ford, Kia et Toyota prennent des titres de voitures nord-américaine de l’année 2024

5 des 8 finalistes étaient des véhicules électriques.

Des véhicules à essence, hybrides, et électriques repartent avec des trophées.

Les lauréats du prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2024 viennent d’être annoncés.

La Toyota Prius et la Prius Prime remportent le prix de la Voiture nord-américaine de l’année 2024. Toyota a redessiné sa voiture hybride en mettant l’accent sur le style plutôt que sur l’efficacité, ce qui augmente considérablement l’attrait du nouveau modèle.

Le camion nord-américain de l’année 2024 est le Ford Super Duty. Ford a mis à jour le Super Duty avec de nouvelles technologies intérieures ainsi qu’un nouveau V8 essence de série, et plus de capacité de chargement et de remorquage.

Le véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2024 est le Kia EV9. Le EV9 de Kia est le premier grand véhicule électrique à trois rangées de sièges à être commercialisé en Amérique du Nord. Il permet aux familles nombreuses et à ceux qui ont besoin de plus d’espace de passer à l’électrique pour la première fois.

50 journalistes automobiles des États-Unis et du Canada ont voté pour les prix. Les jurés ont commencé par dresser une liste de 52 véhicules nouveaux ou considérablement modifiés pour l’année modèle 2024, qu’ils ont ensuite réduite au cours de trois tours de scrutin. Tous les jurés et les véhicules demi-finalistes ont été invités à un événement de conduite en octobre, suivi de deux autres tours de vote.

Cinq des huit finalistes de cette année étaient des véhicules électriques, notamment la Hyundai Ioniq 6 dans la catégorie des voitures, le Chevrolet Silverado EV dans la catégorie des camions, et les Genesis Electrified GV70, Kia EV9 et Hyundai Kona Electric dans la catégorie des utilitaires.