Annonce des lauréats des Prix nord-américains de l’automobile, du camion et du véhicule utilitaire 2025

NACTOY dévoile les lauréats 2025 : Honda Civic Hybrid, Ford Ranger et Volkswagen ID. Buzz en tête des catégories.

La Honda Civic Hybrid remporte le prix de la voiture de l’année pour son efficacité énergétique et son design.

Le Ford Ranger est reconnu pour sa capacité de remorquage et ses caractéristiques de camion de taille moyenne à prix abordable.

Volkswagen ID. Buzz allie un design rétro à la technologie moderne des véhicules électriques.

Les lauréats des prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2025 (NACTOY) ont été dévoilés aujourd’hui au salon de l’automobile de Détroit. Ces prix prestigieux récompensent les véhicules les plus remarquables de l’année, sélectionnés à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux par des experts de l’automobile.

Les véhicules gagnants pour 2025 sont les suivants :

Voiture nord-américaine de l’année : Honda Civic Hybrid

Honda Civic Hybrid Camion nord-américain de l’année : Ford Ranger

Ford Ranger Véhicule utilitaire nord-américain de l’année : Volkswagen ID. Buzz

Les jurés du NACTOY, composés de 50 journalistes automobiles professionnels du Canada et des États-Unis, ont passé des mois à évaluer les véhicules éligibles. Chaque modèle a été évalué en fonction de l’innovation, du design, de la sécurité, de la performance, de la technologie, de la satisfaction du conducteur, de l’expérience de l’utilisateur et de la valeur.

Le processus a commencé en septembre avec l’annonce des demi-finalistes lors de l’événement « Cars at the Station » au Michigan Central Station. En novembre, les neuf finalistes ont été annoncés au salon de l’automobile de Los Angeles. Pour garantir l’impartialité, les votes ont été exprimés de manière confidentielle et comptabilisés par Deloitte LLP.

Voiture nord-américaine de l’année : Honda Civic Hybrid

La Honda Civic Hybrid a reçu les meilleures notes pour avoir intégré le système hybride efficace de Honda dans une berline compacte au design éprouvé. Le modèle offre un style élégant, un intérieur bien conçu, une conduite confortable et une économie de carburant exceptionnelle, ce qui en fait une option abordable pour les familles qui parcourent beaucoup de kilomètres.

Camion nord-américain de l’année : Ford Ranger

Le Ford Ranger a été récompensé pour son équilibre entre utilité et rentabilité. Ce camion de taille moyenne offre une capacité de remorquage de 7 500 livres, une économie de carburant impressionnante et un intérieur raffiné. Il combine l’utilité d’un camion avec le confort et les caractéristiques modernes.

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année : Volkswagen ID. Buzz

Le Volkswagen ID. Buzz, une minifourgonnette électrique, s’est distingué par son design d’inspiration rétro et sa fonctionnalité moderne. Avec une autonomie de plus de 370 km, un vaste espace intérieur et des fonctionnalités avancées, l’ID. Buzz fait le lien entre la nostalgie et la technologie électrique de pointe.

Créés en 1994, les prix NACTOY sont les plus anciens prix automobiles décernés en Amérique du Nord. Ils ne sont pas affiliés à une seule publication et sont jugés de manière indépendante par des journalistes de divers organes de presse. Les prix visent à récompenser chaque année les meilleures offres de l’industrie automobile.