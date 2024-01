Le Volvo EX30 2025 est retiré des finalistes au titre de Véhicule Utilitaire de l’Année en raison de délais dans la prise de commandes.

Volvo devait commencer à prendre les commandes l’automne dernier, mais elle ouvrira finalement la liste plus tard dans le mois.

Le EX30 avait été sélectionné comme un des trois finalistes pour la catégorie Véhicule Utilitaire de l’Année 2024.

À cause du délai, les Hyundai Kona et Kona EV 2024 prendront sa place sur la liste.

Le Volvo EX30 2025 est officiellement hors course pour le titre de Véhicule Utilitaire Nord-Américain de l’Année 2024, car des retards ont repoussé sa date de mise en vente au-delà de la date limite de participation.

Pour des raisons encore inconnues, le constructeur suédois a informé le jury du NACTOY, en décembre dernier, de retards dans l’introduction de l’EX30.

Comme prévu initialement, les carnets de commande du plus petit modèle électrique Volvo jamais proposé devaient s’ouvrir à l’automne 2023 aux États-Unis, avant les livraisons qui devaient débuter l’été suivant.

Aujourd’hui, Volvo indique qu’il commencera à prendre les commandes de son nouveau produit dans le courant du mois, mais il semble que les livraisons soient toujours prévues pour l’été.

De ce fait, l’EX30 sera remplacé sur le bulletin de vote du NACTOY par les Hyundai Kona et Kona EV 2024.

Étant donné que le Volvo devait se battre contre le Kia EV9 et le Genesis Electrified GV70, le groupe Hyundai se voit attribuer la totalité de la catégorie des véhicules utilitaires, chacune des marques du groupe occupant une place sur le podium.

Lorsque l’EX30 arrivera sur le marché nord-américain, il deviendra non seulement le modèle électrique Volvo le plus petit et le plus abordable, mais aussi la voiture de production à accélération la plus rapide jamais produite par la marque.

En effet, ce VUS sous-compact bénéficiera d’un prix de départ de 53 700 dollars au Canada, ce qui le rendra éligible aux remises fédérales et provinciales pour les véhicules électriques, le rendant ainsi nettement plus abordable que l’actuel XC40 Recharge.

De plus, l’EX30 sera offert avec deux groupes motopropulseurs, une variante à moteur unique produisant 268 chevaux et offrant jusqu’à 442 kilomètres d’autonomie, ou une configuration à deux moteurs qui offrira jusqu’à 426 kilomètres d’autonomie, tout en produisant 422 chevaux, pour un 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes.

Bien que le constructeur n’ait pas expliqué pourquoi il a retardé les commandes de l’EX30 jusqu’à la nouvelle année, la cause pourrait être un problème de production.

Dans un premier temps, toutes les unités du petit VUS électrique sortiront de l’usine Volvo chinoise de Zhangjiakou, mais la production sera ajoutée à Gand, en Belgique, à partir de 2025, du moins pour le marché européen.

Source : InsideEVs