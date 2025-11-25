NACTOY dévoile neuf finalistes pour les prix 2026 des voitures, camionnettes et utilitaires

Neuf véhicules passent à la ronde finale dans les catégories voiture, camionnette et utilitaire en prévision de l’annonce de janvier.

Les Dodge Charger, Honda Prelude et Nissan Sentra nommées finalistes du prix Voiture de l’année

Ram obtient deux places parmi les finalistes du prix Camionnette de l’année avec les 1500 Hemi et 2500

Les gagnants seront annoncés le 14 janvier 2026 au Salon de l’auto de Detroit

L’organisation North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) a dévoilé neuf finalistes pour ses prix 2026, avec trois candidats retenus dans chacune des catégories.

Voiture de l’année : Charger, Prelude et Sentra accèdent à la finale

Les Dodge Charger, Honda Prelude et Nissan Sentra ont été nommées finalistes pour le prix nord-américain de la Voiture de l’année 2026. Cette sélection représente un éventail de segments et d’approches au sein du marché des voitures de tourisme.

Deux modèles Ram dans la catégorie Camionnette

Les Ford Maverick Lobo, Ram 1500 Hemi et Ram 2500 sont les trois finalistes pour le prix nord-américain de la Camionnette de l’année. Les deux nominations de Ram comprennent à la fois les segments des camionnettes pleine grandeur et des modèles lourds.

Les finalistes utilitaires incluent deux véhicules électriques

Les Hyundai Palisade, Lucid Gravity et Nissan Leaf passent à la ronde finale pour le prix nord-américain du Véhicule utilitaire de l’année. Les Lucid Gravity et Nissan Leaf représentent des modèles entièrement électriques dans la catégorie, tandis que le Palisade est offert avec des groupes motopropulseurs à essence et hybrides.

Processus de sélection du jury

Les finalistes ont été choisis par le biais de bulletins déposés par le jury de NACTOY, composé de journalistes automobiles produisant du contenu pour des médias imprimés, télévisuels et numériques aux États-Unis et au Canada. Les critères d’évaluation incluent l’innovation, le design, la performance, la satisfaction du conducteur et la valeur, bien que chaque juré applique sa propre méthodologie d’analyse.

« Encore une fois, ces finalistes montrent l’éventail de choix dont disposent les consommateurs sur le marché », a déclaré Jeff Gilbert, président de NACTOY et journaliste automobile à la station WWJ Radio. « Notre jury de journalistes auto émérites a choisi une excellente sélection de véhicules remarquables qui reflètent véritablement ce qu’il y a de mieux. »

Les gagnants seront annoncés en janvier

Les jurés poursuivront l’évaluation des véhicules finalistes au cours des prochaines semaines et déposeront leurs bulletins finaux avant la fin décembre. Les lauréats des prix 2026 seront dévoilés le mercredi 14 janvier, au Salon de l’auto de Detroit.