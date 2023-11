Les finalistes aux titres de Voiture, Camion et Utilitaire Nord-Américain de l’Année 2024 ont été annoncés

Trois voitures, trois camions, et trois VUS sont en liste pour les trois catégories.

Ces neuf véhicules ont été sélectionnés parmi un groupe de 52 modèles éligibles.

Les gagnants seront annoncés le 4 janvier prochain.

Les finalistes des prix North American Car, Truck, and SUV of the Year (NACTOY) 2024 ont été annoncés, ne laissant que trois véhicules en lice pour chaque catégorie.

Distribués chaque année par un panel de 50 journalistes automobiles des États-Unis et du Canada, ces titres visent à récompenser les nouveaux véhicules qui se distinguent par leur innovation, leur performance, leur design, leur valeur et la satisfaction des conducteurs.

À partir d’un groupe de 52 candidats potentiels, le panel NACTOY a choisi les 25 meilleurs nouveaux véhicules de 2024 en septembre dernier lors du salon de l’automobile de Détroit.

C’est à partir de ces véhicules qu’ont été choisis les 9 finalistes qui viennent d’être annoncés au salon de l’automobile de Los Angeles, avec trois véhicules dans chacune des catégories Voiture, Camion et utilitaire.

En ce qui concerne les voitures, le jury a sélectionné la Honda Accord, la Toyota Prius (et la Prius Prime), ainsi que la Hyundai IONIQ 6.

Dans la catégorie des camions, le Chevrolet Silverado EV, le Ford Super Duty et le Chevrolet Colorado sont les finalistes, tandis que les VUS sélectionnés sont le Genesis Electrified GV70, le Kia EV9 et le Volvo EX30.

Chacun de ces neuf finalistes sera réévalué par le jury dans les semaines à venir afin que le panel du NACTOY ne choisisse qu’un seul gagnant dans chaque catégorie, qui sera couronné Voiture nord-américaine de l’année 2024, Camion nord-américain de l’année 2024 et Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2024.

Comme ces dernières années, les véhicules électriques occupent une grande partie de la liste, cinq véhicules sur neuf étant alimentés uniquement par des électrons.

En outre, la Toyota Prius est célèbre pour n’être disponible qu’avec un groupe motopropulseur hybride ou hybride rechargeable, et la Honda Accord est également disponible avec un moteur électrifié.

Les lauréats des NACTOY Awards 2024 seront annoncés le 4 janvier lors d’un événement organisé à Pontiac, dans le Michigan.