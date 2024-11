GAC-Toyota dévoile le concept bZ7, une berline intermédiaire 100 % électrique

Cette berline ne devrait pas être commercialisée chez nous.

La bZ7 devrait faire appel à une technologie BYD pour la mouvoir.

Le géant Toyota n’a pas encore embrassé complètement l’électrification complète de la flotte automobile mondiale. Toyota – et Lexus par le fait même – préfère continuer d’offrir une panoplie d’options électrifiées, la technologie hybride qui est répandue à travers une majorité de modèles Toyota en Amérique du Nord.

En revanche, l’arène électrique est plus étoffée sur le plus important marché automobile de la planète, la Chine. En effet, avec la montée en force des marques domestiques chinoises, même un géant comme Toyota doit répliquer avec des véhicules électriques adaptés à la réalité chinoise.

Plus tôt cette semaine, à l’occasion du Salon de l’auto de Guangzhou en Chine, Toyota a dévoilé ce concept baptisé simplement bZ7, une berline entièrement alimentée aux électrons. Cette nouvelle berline de taille intermédiaire serait dans les plans pour élargir la gamme tout électrique de Toyota en Chine.

Rappelons que Toyota travaille de concert avec le constructeur chinois GAC, le consortium qui porte l’appellation GAC Toyota. Au moment d’écrire ces lignes, les seuls modèles 100 % électriques vendus là-bas sont le bZ4X déjà bien connu du public nord-américain et le plus petit bZ3X. La berline bZ3C sera ajoutée à la gamme dans les prochains mois, mais pour séduire une partie du public chinois, une berline plus imposante est de mise.

Et c’est là qu’entre en scène la berline intermédiaire bZ7, elle qui devrait, à l’instar de la bZ3C, être équipées d’un groupe motopropulseur développé par BYD. Dans sa version dotée de la plus grande autonomie, la berline bZ3C est capable de parcourir 616 km sur une seule charge selon la méthode de calcul chinoise. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle et future berline plus cossue fera au chapitre de la distance possible entre les recharges.

Le design de cette berlin aérodynamique au possible respecte la philosophie des autres modèles bZ, voire d’une certaine Prius avec cette devanture mise en valeur par cette bande lumineuse aux DEL. La silhouette de la voiture est très fluide, la ligne de toit qui se termine au bout du coffre où une autre fine bande aux DEL fait office de feu de position arrière.

On ne connaît pas les données techniques de cette future berline bZ7 qui devrait, en principe du moins, arriver sur le marché chinois à l’été 2025. Et en ce qui concerne l’Amérique du Nord, il serait étonnant que cette berline traverse l’océan Pacifique, surtout après l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. L’industrie automobile attends patiemment de voir quelles seront les politiques du gouvernement républicain pour plusieurs enjeux, notamment l’électrification de l’automobile.