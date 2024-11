MR2, Celica, Supra et GR86 pourraient revenir : Les derniers indices de Toyota

Le dessin animé « Grip » de Toyota laisse entrevoir des possibilités de modèles Celica, MR2, Supra et GR86.

L’ambition des « trois frères » du président de Toyota semble bien vivante avec la récente expansion de Gazoo Racing.

La nouvelle plate-forme EV est à la base des projets de modèles sportifs à sièges bas.

Toyota a laissé entendre, de la manière la plus claire qui soit, qu’il prévoyait une nouvelle gamme de voitures de sport, y compris des renaissances potentielles de la Celica et de la MR2, ainsi que des versions actualisées de la GR86 et de la GR Supra. Dans un épisode récent de la série de dessins animés autoproduite par Toyota, Grip, un tableau blanc dresse la liste des futurs modèles potentiels, dont la Supra Mk6, la Celica Mk8, la MR2 Mk4, la GR86 Mk3 et la GR GT3. La scène se déroule aux côtés du personnage de Master Rugu, qui sert de guide aux personnages principaux de la série.

L’apparition de ce tableau blanc a suscité de nouvelles spéculations, car elle s’inscrit dans le prolongement d’allusions faites par des dirigeants de Toyota. Le président de Toyota, Akio Toyoda, fervent défenseur de la division performance de la marque, a déjà exprimé son ambition de faire revivre les « trois frères », la Celica, la MR2 et la Supra.

Des rapports en provenance du Japon et des annonces antérieures indiquent que Toyota explore une nouvelle plateforme de véhicule électrique (EV) comme base possible pour les modèles à venir. La clé de cette plateforme est une assise basse, permettant potentiellement une véritable expérience de voiture de sport. Le concept FT-Se, révélé au salon de l’automobile de Tokyo l’année dernière, sert d’exemple, avec une hauteur d’assise inférieure de 75 mm à celle de la Porsche 718 Cayman. La FT-Se est construite selon une conception modulaire, avec des extrémités avant et arrière d’une seule pièce qui pourraient permettre des choix de conception plus radicaux, selon Shinya Ito, directeur général de Lexus Electrified.

Pour un véhicule destiné à succéder à la MR2, Toyota pourrait adapter la plateforme FT-Se pour en faire une voiture de sport compacte à deux places avec un design en forme de cabine avancée. Toutefois, il n’est pas certain que ce modèle portera le nom de MR2. Par ailleurs, le magazine japonais Best Car a récemment rapporté que le concept de roadster S-FR de Toyota datant de 2015 pourrait bientôt entrer en production. Bien que le moteur de la S-FR soit monté à l’avant plutôt qu’en position centrale, ce modèle pourrait servir de nouvelle voiture de sport d’entrée de gamme dans la gamme Toyota, et potentiellement affronter des concurrents tels que la Mazda MX-5.

Bien que l’avenir de la Supra de nouvelle génération ne soit pas encore confirmé, une remplaçante pourrait voir le jour d’ici trois à quatre ans, étant donné que le modèle actuel a été lancé en 2019. Par ailleurs, la GR86, la voiture de sport compacte de Toyota, devrait recevoir des mises à jour pour se conformer aux nouvelles normes de sécurité et d’émissions. La prochaine itération pourrait inclure une version hybride du moteur trois cylindres turbocompressé de la GR Yaris. Le responsable technologique de Toyota, Hiroki Nakajima, s’est récemment exprimé au Festival de vitesse de Goodwood, laissant entendre qu’une GR86 hybride était à l’étude, bien qu’aucun projet officiel n’ait été dévoilé.