Le Toyota Highlander 2025 en vente dès maintenant à partir de 50 201 $. 

Toyota Highlander 2023 | Photo: Toyota

Neuf versions disponibles, dont cinq modèles hybrides et quatre modèles à essence.

Les modèles hybrides affichent un rendement énergétique combiné de 6,7 L/100 km.

Le Toyota Safety Sense 2.5+ et le système multimédia Toyota sont de série.

Toyota présente sa gamme Highlander 2025 pour le Canada, qui comprend cinq modèles hybrides et quatre modèles à essence. La gamme offre des options aux familles qui recherchent des VUS polyvalents dotés de technologies et de caractéristiques de sécurité avancées. Cette année, la version Highlander XSE bénéficie de mises à jour notables, dont un nouveau groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces.

Tous les modèles sont équipés du système Toyota Safety Sense 2.5+, une suite de fonctions avancées d’aide à la conduite, et du système multimédia Toyota, qui offre l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto. À partir d’un PDSF de 50 210 $ pour les modèles à essence et de 50 550 $ pour les modèles hybrides, le Highlander 2025 offre un mélange de capacités et de valeur.

Design et polyvalence intérieure

Le Highlander est construit sur la plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA), qui améliore la maniabilité, la stabilité et l’efficacité du véhicule. Son design met l’accent sur une posture basse et large avec des sculptures aérodynamiques pour améliorer les performances et la qualité de conduite.

À l’intérieur, le Highlander offre des configurations pour 7 ou 8 passagers, avec jusqu’à 2 387 litres d’espace de chargement lorsque les sièges arrière sont rabattus à plat. Les modèles sept places comprennent des fauteuils capitaines à la deuxième rangée, tandis que les modèles huit places disposent d’une banquette rabattable 60/40 à la deuxième rangée. Les matériaux haut de gamme et les surfaces matelassées créent un environnement confortable et personnalisé dans l’habitacle, quelle que soit la version.

Options de motorisation

Les acheteurs peuvent choisir entre deux groupes motopropulseurs. Les modèles à essence sont équipés d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres développant 265 chevaux et 309 lb-pi de couple. Associés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, ces modèles offrent une capacité de remorquage pouvant atteindre 2 268 kg (5 000 lb). Ils comprennent des options telles que la traction intégrale à vecteur de couple dynamique.

Les modèles hybrides utilisent le système Hybrid Synergy Drive de Toyota, qui associe un moteur de 2,5 litres à deux moteurs électriques pour produire une puissance totale de 243 chevaux. Avec une consommation estimée à 6,7 l/100 km (en cycle mixte), ces versions sont également équipées d’un système de traction intégrale électronique à la demande. Les modèles hybrides peuvent remorquer jusqu’à 1 588 kg.

Technologie et sécurité

Le Highlander 2025 intègre les dernières technologies de Toyota, notamment le système multimédia Toyota, qui comprend une interface sans fil pour les smartphones et des fonctions de reconnaissance vocale. Les versions supérieures offrent des systèmes audio améliorés, tels qu’un système audio JBL Premium ambiophonique de 1 200 watts avec 11 haut-parleurs.

Les caractéristiques de sécurité sont robustes sur toute la gamme, avec le système Toyota Safety Sense 2.5+ de série sur tous les modèles. Il s’agit notamment du régulateur de vitesse adaptatif, de l’alerte de franchissement de ligne et du système de précollision avec détection des piétons. Les autres systèmes de sécurité comprennent huit coussins gonflables, un moniteur d’angles morts avec alerte de trafic transversal arrière et une caméra de recul.

Niveaux de finition et prix

Le Toyota Highlander 2025 est disponible en neuf versions, à partir de 50 210 $ pour les modèles à essence et de 50 550 $ pour les modèles hybrides. Les points forts de la gamme sont les suivants :

– XLE : capacité de huit passagers, sièges avant chauffants et écran tactile de 8 pouces.

– XSE : configuration sept places, suspension sport et tableau de bord numérique de 12,3 pouces.

– Finitions Limited et Platinum : améliorations haut de gamme telles que sièges garnis de cuir, toit ouvrant panoramique et affichage tête haute.

Les versions hybrides comprennent les LE, XLE, Nightshade Edition, Limited et Platinum, avec des éléments de design et des insignes d’efficacité distincts. L’édition Nightshade, par exemple, offre des accents de style noircis, tandis que la version Platinum comprend des caractéristiques telles que des essuie-glaces à détecteur de pluie et un moniteur Bird’s Eye View.

Les acheteurs canadiens peuvent découvrir la gamme Highlander 2025 chez les concessionnaires Toyota du pays. Les livraisons devraient commencer au début de 2025.

Prix du Toyota Highlander 2025