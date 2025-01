Essai Routier du Ford Ranger Lariat 2.3L 2024 : Des améliorations notables

Forces

Équipement complet

Sièges confortables

Tenue de route saine (FX4)

Faiblesses

Suspension sèche (FX4)

Manque de raffinement mécanique (2.3L)

Espace à l’arrière limité

Le Ford Ranger s’est offert une cure de jeunesse bien mérité pour l’année-modèle 2024, apportant plusieurs améliorations demandées par les propriétaires ainsi qu’un style plus moderne et des technologies plus poussées.

Si Ford est le leader incontesté des camionnettes pleines grandeur, son modèle intermédiaire Ranger, pourtant autrefois très populaire, n’à pas su s’imposer depuis son retour en Amérique du Nord en 2019.

En effet, le Ranger était dernier de sa catégorie en termes de ventes au Canada en 2023, et cela s’explique par le fait que le constructeur avait choisi de nous amener un modèle qui était déjà vieux de sept ans et principalement conçu pour le marché Australien plutôt que de créer un nouveau camion de toute pièce.

Bien que la version actuellement en vente chez les concessionnaires canadiens de la marque soit encore basée sur cette même plateforme, Ford a mis le paquet pour rendre le nouveau Ranger compétitif face aux ténors de la catégorie, qui ont eux aussi été renouvelés aux cours des dernières années.

Un camion grandement modernisé

Si le Ford Ranger 2024 conserve plusieurs éléments mécaniques provenant de l’ancienne version, ceux-ci sont considérablement modifiés. Par exemple, l’empattement et la voie ont été agrandis pour offrir plus d’espace dans la caisse et les amortisseurs arrière ont été déplacés pour améliorer le confort de roulement. De plus, l’apparence du camion a été revue pour lui donner des airs communs avec les F-150 et Super Duty.

À l’intérieur, le Ranger 2024 reçoit un tableau de bord redessiné conçu avec des matériaux de meilleure qualité que par le passé, au centre duquel se trouve un nouvel écran d’info divertissement vertical, lui aussi inspiré du F-150.

Les autres nouveautés intérieures incluent des bacs de rangement sous les sièges arrière ainsi qu’un dossier de la banquette qui se rabat pour former une surface plane pouvant servir au transport d’objets qu’on ne veut pas laisser dans la caisse. L’idée est bonne, mais elle aurait pu être encore meilleure si les sièges étaient divisés, puisque l’on doit choisir entre passagers ou cargo. De même, l’espace aux places arrière n’est pas aussi généreux qu’on pourrait le souhaiter.

Beaucoup de nouvelles technologies

Une chose intéressante au sujet du Ford Ranger 2024, particulièrement en version haut de gamme Lariat, est qu’il offre un grand nombre des technologies que l’on peut retrouver dans les autres camionnettes de la marque.

Par exemple, le nouveau Ranger Lariat offre des prises électriques dans la caisse, un système d’éclairage périmétrique avec zones sélectionnables, le système Pro Trailer Backup Assist, un contrôleur de freins de remorque intégré, le système de surveillance des angles morts avec couverture de la remorque, l’assistance au maintien de la voie, un système audio B&O à 10 haut-parleurs, un écran d’info divertissement et un tableau de bord numérique de 12 pouces chacun, et le système de stationnement automatisé.

Si l’efficacité de cette dernière technologie laisse à désirer, la fonction de limiteur de vitesse est quant à elle très utile puisqu’elle permet de ne pas dépasser une vitesse présélectionnée à moins d’appuyer à fond sur l’accélérateur.

Le Ranger Lariat 2024 est de plus équipé de toutes les technologies d’assistance à la conduite de Ford, ainsi que du nouveau système d’info divertissement Sync 4 et des services connectés FordPass.

Ainsi, l’équipement de la version haut de gamme du Ranger 2024 n’a rien à envier à ses compétiteurs, dont plusieurs commandent un prix plus élevé que le PDSF de 56 615$ du Ranger Lariat.

Sur la route

Ford a répondu aux demandes de ses clients qui souhaitaient plus de puissance dans leur camion en ajoutant non pas un, mais deux nouveaux moteurs à l’offre du Ranger en 2024. Ainsi, le moteur de base, un quatre cylindre EcoBoost de 2,3L, peut maintenant être remplacé par un V6 2,7L EcoBoost bi-turbo qui développe 315 chevaux et 415 lb-pi de couple dans les versions XLT et Lariat ou par un V6 3,0L EcoBoost bi-turbo de 405 chevaux et 430 lb-pi de couple, exclusif à la version Raptor.

Bien que cette puissance additionnelle soit la bienvenue, cela ne signifie pas pour autant que le moteur 2,3L de base est anémique. En effet, cette mécanique développant 270 chevaux et 310 lb-pi de couple s’est démontrée tout à fait adéquate dans mon véhicule d’essai, en plus d’afficher une moyenne de consommation d’essence de seulement 10,8 L/100 km au terme de ma semaine derrière le volant.

Par contre, ce moteur est relativement bruyant et il émet passablement de vibrations. Combinés à une boite de vitesse automatique à 10 rapports qui est parfois saccadée, ces éléments enlèvent un peu du raffinement général que le nouveau Ranger tente de dégager. Parions que le V6 optionnel fait mieux à ce chapitre.

Chose à noter : peu importe le moteur choisi, le Ford Ranger 2024 peut remorquer 7 500 livres (3 401 kilos) et charger jusqu’à 1 710 livres (776 kilos), à l’exception de la version Raptor, qui fait payer ses prouesses hors-route et sa performance par des capacités moindres, de 5 509 lb (2 499 kg) et 1 411 lb (640 kg) respectivement.

Bien que Ford dise avoir amélioré le confort de roulement du Ranger, la suspension du camion à l’essai réagissait sèchement aux imperfections, ce qui peut probablement être attribué au groupe d’équipement FX4 Off-Road en option.

En contrepartie, la tenue de route est bonne pour une camionnette et la direction est bien calibrée, rendant la conduite plus agréable qu’on pourrait s’y attendre. D’ailleurs, les chocs qui sont transmis par la suspension sont absorbés par des sièges avant très confortables qui procurent à la fois un bon maintien et un rembourrage généreux.

Conclusion

Le Ford Ranger 2024 est sans conteste un meilleur camion que son prédécesseur, offrant un design rafraichi, plusieurs technologies tirées du F-150, un nouveau moteur V6 disponible, ainsi qu’une version Raptor destinée aux amateurs de performance. Est-ce que ce sera suffisant pour faire du Ranger l’un des modèles les plus populaires du segment? Difficile à dire, d’autant plus que le Ranger 2024 n’est disponible qu’en une seule configuration à cabine d’équipe et caisse courte. Néanmoins, Ford peut miser sur un rapport prix-équipement plus avantageux que la concurrence pour rejoindre des acheteurs potentiels.