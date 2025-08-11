Ford annonce une camionnette électrique à 30 000$ US pour 2027 tout en tuant les Ford Escape et Lincoln Corsair

Ford retarde ou annule plusieurs de ses projets en matière d’électrification, mais va de l’avant avec une camionnette électrique à 30 000$ US pour 2027. C’est fort probablement le retour du Ranchero.

Ford lance une plate-forme électrique compacte et modulaire

La camionnette est la première d’une collection de modèles

Le prix de base sera de 30 000$ US

La camionnette sera construite à Louisville au Kentucky

Ford a promis un « moment Model T » cette semaine, ce n’est pas rien comme parallèle. L’annonce vient de tomber c’est majeur. Le constructeur prépare un nouveau petit camion électrique compact, offert à partir de 30 000 $ US (environ 41 000$ CAD), qui arrivera en 2027. Cependant, derrière ce modèle se cache une véritable famille de véhicules électriques abordables construits sur une plateforme modulaire.

La camionnette pour commencer

Ford précise qu’il s’agira d’un pick-up électrique intermédiaire à quatre portes, qui viendra se positionner sous le F-150 Lightning dans la gamme. Si l’on juge qu’elle est intermédiaire, elle sera techniquement plus grande que le Maverick. Sa production débutera dans l’usine de Louisville, au Kentucky, dans deux ans, et son prix de base sera fixé à 30 000 $ US. Ford souligne que ce montant équivaut, ajusté pour l’inflation, au prix du Model T il y a un siècle.

Ford promet aussi que l’habitacle à quatre portes offrira autant d’espace intérieur qu’un Toyota RAV4, avec en prime un coffre avant (« frunk ») digne d’une voiture, et une caisse verrouillable capable d’accueillir des planches de surf et d’autres articles encombrants. Avec cette affirmation, on assume que la caisse et la cabine risquent fort d’être hautement modulaires, possiblement comme le Midgate du côté de GM.

D’un point de vue technique, il est apparemment trop tôt pour donner plus de détails autres que l’on vise un 0-100 km/h aux environs des 5 secondes. Pour le moment, de nombreuses rumeurs avancent que Ford reprendra le nom du légendaire Ranchero pour l’appellation de ce modèle. Cette idée est conséquente avec l’héritage de Ford que le constructeur veut remettre de l’avant. Le Ranchero était une camionnette construite sur la base d’une voiture sur sept différentes générations de 1959 à 1979.

Une plateforme multitâche.

Ce camion reposera sur une nouvelle plateforme électrique flexible, conçue pour donner naissance à une vaste gamme d’autres véhicules. Selon la présentation de Ford, un visuel montre que cette architecture pourra accueillir autant des fourgonnettes biplaces que des VUS à trois rangées, des fourgons que des berlines. Avec cette approche suit le modèle des multiples configurations qui étaient offertes sur le Ford Model T.

Comparée à une plateforme conventionnelle, cette nouvelle architecture comporte 20 % moins de pièces, 25 % moins de fixations, nécessite 40 % moins de postes de travail et réduit le temps d’assemblage de 15 %, selon Ford. Le constructeur avance aussi que le coût total de possession sur cinq ans serait inférieur à celui d’une Tesla Model Y de plus d’un tiers.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes », a déclaré Jim Farley, PDG de Ford. « Prenons par exemple le faisceau électrique de notre nouveau camion intermédiaire : il sera plus court de plus de 1,3 kilomètre et plus léger de 10 kilogrammes que celui utilisé dans notre premier VUS électrique. »

Ford prévoit réduire encore les coûts en dotant le véhicule de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), plus légères et plus compactes, qui feront partie intégrante de la structure du véhicule, servant à la fois de plancher et de boîtier de batterie.

« Nous nous sommes inspirés du Model T, la voiture universelle qui a changé le monde », a expliqué Doug Field, chef des véhicules électriques, du numérique et du design chez Ford. « Nous avons rassemblé une équipe brillante à travers l’entreprise et l’avons laissée libre de trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Nous avons appliqué l’ingénierie des premiers principes, en repoussant les limites de la physique pour offrir un véhicule agréable à conduire et abordable. Notre nouvelle architecture électrique zonale ouvre des possibilités inédites dans l’industrie. Ce n’est pas un véhicule dépouillé à l’ancienne. »

Une révolution dans l’assemblage

Ford transformera aussi son processus de fabrication grâce à son système universel de production EV. Exit la ligne d’assemblage traditionnelle : elle sera remplacée par un « arbre d’assemblage », où l’avant, l’arrière et le bloc-batterie structurel sont construits simultanément sur des lignes séparées avant d’être réunies en assemblage final. En adoptant cette technique, on marche dans les pas de Tesla.

De grandes pièces moulées en aluminium réduisent le nombre de composantes, tandis que des trousses préorganisées fournissent aux employés tous les outils et pièces à portée de main, améliorant la rapidité et l’ergonomie. Selon Ford, ce concept « améliore considérablement l’ergonomie pour les employés en réduisant les torsions, les extensions et les flexions, leur permettant de se concentrer sur la tâche ».

Au compte, l’assemblage devrait être jusqu’à 40 % plus rapide que celui des véhicules actuellement produits à Louisville, une partie de ce gain de temps étant réinvestie dans l’intégration et l’automatisation pour améliorer la qualité et réduire les coûts. Au total, Ford prévoit un gain net de 15 % sur la vitesse de production.

La mort pour le Ford Escape et le Lincoln Corsair

En offrant à cette plateforme à l’usine de Louisville, on jette à la porte les deux produits qui y sont actuellement assemblés, les Ford Escape et Lincoln Corsair. Bien que les modèles connaissent encore un certain succès, ils ne font plus partie des plans de Ford. Pour le moment, on ne sait pas si Ford et Lincoln remplaceront ces deux véhicules qui faisaient respectivement office de modèles d’entrée de gamme.