Premier essai Ford Explorer 2025 : Un nouvel intérieur change presque tout pour le grand-père des VUS

– Le Ford Explorer 2025 bénéficie d’un intérieur amélioré avec des matériaux haut de gamme et une meilleure finition générale.

– Deux motorisations offrent des performances solides, la finition ST proposant un puissant V6 biturbo.

– L’absence d’électrification est un inconvénient, surtout dans un marché qui penche vers les hybrides et les VE.

Le Ford Explorer est depuis longtemps une référence dans le monde des VUS et, à bien des égards, c’est le véhicule qui a façonné le paysage des VUS tel que nous le connaissons aujourd’hui. Depuis son lancement en 1990, plus de huit millions d’Explorers sont sortis des chaînes de montage. À la fin des années 80 et au début des années 90, il n’existait pas beaucoup de VUS à vocation familiale capables de s’adapter aux environnements urbains. L’Explorer a comblé cette lacune, et six générations plus tard, le VUS de taille moyenne de Ford est toujours d’actualité.

Maintenant dans sa sixième génération, qui a débuté en 2020, l’Explorer continue d’évoluer, bien que subtilement. Pour 2025, Ford lui a donné un léger lifting — rien de trop radical, mais suffisant pour le rafraîchir. Les changements les plus importants se trouvent à l’intérieur, et disons simplement que Ford a enfin répondu à l’une de mes plaintes de longue date à l’égard de ses véhicules : la qualité de l’intérieur.

Des modifications extérieures subtiles

De l’extérieur, le Ford Explorer 2025 ne semble pas très différent du modèle sortant. Au premier coup d’œil, il est facile de le confondre avec la version 2024. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez quelques changements. La calandre est légèrement plus haute, les phares ont été retravaillés et de nouvelles garnitures, notamment des finitions noires brillantes, lui confèrent une allure plus sportive. De nouveaux designs de jantes font également partie de l’ensemble, les jantes de 21 pouces de la version ST étant particulièrement élégantes.

À l’arrière, les feux sont désormais reliés par une barre lumineuse, une tendance qui fait fureur. Il s’agit d’une touche agréable qui modernise le look, mais qui n’a rien de révolutionnaire. Dans l’ensemble, le style de l’Explorer tient encore la route, bien qu’il ne soit pas aussi accrocheur que celui de certains de ses rivaux, comme le Mazda CX-90.

Une refonte complète de l’intérieur

Parlons maintenant de l’intérieur : c’est là que Ford a fait de réels progrès. J’ai toujours critiqué les intérieurs de Ford, citant souvent des matériaux de qualité médiocre et un design peu inspiré. Mais l’Explorer 2025 change la donne. L’habitacle a un aspect beaucoup plus haut de gamme, avec des matériaux doux au toucher à tous les bons endroits. Les panneaux de porte, le tableau de bord et la console centrale ont été retravaillés, et la finition générale est à mille lieues de ce que j’attends de Ford.

Les sièges sont confortables et offrent un bon soutien, et vous pouvez opter pour une configuration à six ou sept places, même dans les versions de base. L’option six places avec fauteuils capitaines est une caractéristique rare pour un modèle de base dans ce segment, ce qui donne à l’Explorer un léger avantage pour les familles à la recherche de plus de flexibilité. Cependant, la troisième rangée est encore étroite, et bien qu’elle convienne aux jeunes enfants, les adultes n’y passeront pas beaucoup de temps volontairement.

Sur le plan technique, l’Explorer est bien équipé. La nouvelle finition de base « Active » dispose d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 13,2 pouces, tous deux réactifs et faciles à utiliser. Le système d’infodivertissement est également très intuitif. Le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges avant chauffants et la transmission intégrale sont également de série. Dans l’ensemble, la proposition de valeur est décente à 50 535 $.

La décision de Ford d’offrir BlueCruise (son système d’aide à la conduite mains libres) en trois versions (ST-Line, Platinum et ST) est une bonne chose. Cependant, il est plus délicat que les systèmes similaires de concurrents comme GM ou Hyundai.

Impressions de conduite : Deux saveurs différentes

L’Explorer 2025 offre deux options de moteur, et j’ai eu la chance de faire l’essai des deux. La ST-Line est équipée d’un quatre cylindres EcoBoost turbocompressé de 2,3 litres qui développe 310 chevaux et 310 lb-pi de couple. Pour la plupart des gens, ce moteur sera plus qu’adéquat. Il est réactif, offre une consommation de carburant décente et fournit suffisamment de puissance pour la conduite de tous les jours.

Mais si vous voulez plus de punch, la version ST de 69 135 $ est ce qu’il vous faut, et c’est pourquoi 50 % de tous les nouveaux Explorers vendus au Canada portent cet emblème. Animée par un V6 biturbo de 3,0 litres, la ST développe 400 chevaux et 415 lb-pi de couple. Il est nettement plus rapide que le quatre cylindres et, bien que la consommation de carburant en pâtisse (environ 40 % de plus selon mon expérience), le compromis en matière de performance en vaut la peine si vous aimez conduire avec fougue.

Les deux moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports reprogrammée pour atténuer le décalage du turbo qui affectait les versions précédentes. Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux, et pour la plupart des conducteurs, cela passera inaperçu. La qualité de roulement, même sur les roues de 21 pouces de la ST, est étonnamment bonne. Sur les routes réputées accidentées du Québec, l’Explorer s’est accommodé des bosses et des fissures sans trop de problèmes, et le confort général était impressionnant.

Ce qui manque ? L’électrification

C’est ici que l’Explorer me fait défaut : il n’y a pas d’option de groupe motopropulseur électrifié. Ford proposait autrefois un Explorer hybride, mais pour des raisons inconnues, il n’est plus disponible. Dans un segment et un marché qui recherchent des options électrifiées, cela semble être une occasion manquée. Certes, Ford a été agressif avec sa gamme électrifiée (pensez à la Mustang Mach-E, au F-150 Lightning, aux hybrides et aux VEHR), mais l’Explorer reste à l’écart. Avec des concurrents comme le Toyota Highlander Hybrid et même le Kia EV9 entièrement électrique, Ford doit améliorer son jeu pour rester compétitif à long terme.

Quoi qu’il en soit, le Ford Explorer 2025 reste un choix solide dans le segment des VUS de taille moyenne. Il est confortable, bien équipé et offre des performances décentes sur l’ensemble de sa gamme. Les améliorations apportées à l’intérieur sont les bienvenues, et l’expérience de conduite globale est satisfaisante. Cependant, l’absence d’électrification est difficile à ignorer, d’autant plus que de plus en plus de consommateurs recherchent des alternatives plus écologiques.

L’Explorer mérite d’être considéré si vous êtes à la recherche d’un VUS traditionnel à essence, avec un intérieur spacieux et une conduite souple. Mais si vous préférez un véhicule plus évolutif, des options comme le Toyota Highlander Hybrid ou le Kia EV9 pourraient être plus attrayantes.