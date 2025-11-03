Le pickup électrique intermédiaire de Ford entre en phase d’essais avant son lancement prévu en 2027

Le nouveau pickup électrique de Ford, offert à partir de 30 000 $ US, n’a pas encore de nom officiel

Ford confirme que son pickup électrique de taille intermédiaire est entré en phase de tests, en vue d’une production prévue pour 2027.

Le véhicule utilise des batteries LFP produites dans les installations de Ford au Michigan pour réduire les coûts et améliorer l’accessibilité.

Propulsion, performances de type Mustang EcoBoost et technologies numériques visent les acheteurs de véhicules électriques à budget modéré.

Le futur pickup électrique de taille intermédiaire de Ford est désormais en phase d’essais, dans le cadre du plan du constructeur visant à lancer une nouvelle plateforme de véhicules électriques à faible coût. La production de ce modèle encore sans nom doit débuter en 2027 à l’usine d’assemblage de Louisville, au Kentucky, selon le PDG Jim Farley.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, Farley a indiqué que l’approvisionnement pour le nouveau pickup électrique était complété à 95 %. « Nous testons actuellement les véhicules », a-t-il déclaré aux investisseurs, ajoutant que l’installation des équipements à l’usine de Louisville commencera plus tard cette année. Le pickup sera assemblé avec des batteries au phosphate de fer lithié (LFP), produites au BlueOval Battery Park de Ford, à Marshall, au Michigan.

Les batteries LFP ont été conçues pour réduire les coûts et permettre des recharges complètes sans dégradation, bien qu’elles soient plus petites que les batteries électriques conventionnelles. Le pickup de taille intermédiaire devrait être proposé à un prix de base d’environ 30 000 $ US (plus de 40 000 $ CA) et sera offert exclusivement en configuration quatre portes.

Le véhicule adoptera une architecture à propulsion et un design épuré. Ford affirme que le pickup électrique offrira des performances comparables à celles d’une Mustang EcoBoost, tout en proposant un espace intérieur supérieur à celui du Toyota RAV4. Parmi les autres caractéristiques prévues figurent un coffre avant (« frunk ») et une caisse verrouillable pour le rangement du matériel. Ces éléments laissent croire qu’il pourrait, à bien des égards, devenir le remplaçant de l’Escape.

Ce modèle est le premier produit issu de la nouvelle plateforme électrique de Ford, qui servira de base à une future gamme de véhicules électriques abordables.

Quant au nom, pourquoi ne pas suggérer Courier ?