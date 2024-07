Ford Mustang décapotable 2024: ce qu’on a aimé et moins aimé

Pour 2024, Ford a apporté un lot de nouveautés à la Mustang qui entame sa septième génération. Très similaire sur le plan technique à la génération sortante, elle nous apparaît, somme toute, plus moderne et plus technologique.

La Ford Mustang 2024 est l’une des rares voitures disponibles en modèle cabriolet à un prix, relativement, accessible.

Les consommateurs ont le choix entre un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,3 L et un moteur V8 de 5,0 L.

La Ford Mustang 2024 est offerte à partir de 39 425 $.

Cet été, Ecolo Auto a mis à l’essai la Ford Mustang sur les routes du Québec et voici, en rafale, ce qu’on a aimé et moins aimé.

On a aimé que la Mustang soit encore disponible en version décapotable

D’emblée, c’est tout simple. On aime que la Ford Mustang existe encore, tout simplement. L’année 2024 est particulière pour les voitures sportives américaines. En effet, on se rappellera qu’en fin d’année 2023, Dodge a cessé la production de la Challenger et que Chevrolet met fin à l’aventure de la Camaro au terme de la présente année. Il ne reste, finalement, que la Mustang. Bien sûr, il est prévu que les Challenger et Camaro renaissent éventuellement, mais on constatera un vide avant leur retour. Heureusement, Ford n’entend pas abandonner la Mustang de sitôt.

Qui plus est, on aime que la Mustang soit encore disponible en modèle décapotable. L’été est court au Québec et le fait de rouler les cheveux au vent permet entre autres d’en profiter. Pour l’auteur de ces quelques lignes, c’est un réel plaisir de rouler sur des routes secondaires sans toit. Lorsque l’offre de voitures décapotables était plus grande, elles ne représentaient, bien souvent, qu’un faible pourcentage des ventes d’un modèle. Également, leur assemblage est généralement complexe et coûteux. C’est entre autres ce qui explique que les manufacturiers les ont délaissées petit à petit.

On a aimé le rendement du moteur EcoBoost

Alors que nombreux sont ceux qui lèvent le nez sur la mécanique de base de la Ford Mustang, force est de constater qu’elle fait bien le travail. En effet, la Mustang est livrée avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,3 L. Celui-ci développe une puissance de 315 chevaux et un couple de 350 lb-pi. Il y a 30 ans, lorsque Ford a lancé la Mustang de quatrième génération, son moteur V8 développait… 215 chevaux. Précisément 100 de moins. Alors, avant de cracher sur le moteur à quatre cylindres, pensons-y.

Aussi, il faut savoir que l’offre de voitures décapotables à petit prix est réduite et que tout le monde n’a pas besoin ou envie d’avoir 480 chevaux sous le pied droit comme c’est le cas de la Mustang GT. Les Mitsubishi Eclipse Spyder, Pontiac G6, Chrysler 200, Volkswagen Eos et autres décapotables du dimanche après-midi n’existent plus. Les consommateurs doivent se rabattre sur la Ford Mustang s’ils désirent une voiture décapotable confortable. Certes, il reste encore la Mini Cooper et la Mazda MX-5, mais leur gabarit et leur vocation demeurent bien différents.

À la fin de notre essai routier, nous avons relevé une consommation moyenne de 9 L/100 kilomètres.

On a aimé l’habillage de cette Mustang

C’est tout à fait subjectif et on l’admet, mais on a aimé l’habillage de cette Ford Mustang 2024 mise à l’essai. Il faut préciser qu’il s’agissait d’une version Premium et qu’elle était dotée de l’ensemble Haute Performance. Ce dernier comprend le différentiel 3.55, les jantes de 19 pouces de couleur graphite, les freins Brembo peints en rouge. Les ceintures rouges ont été ajoutées en option de même que la suspension Magnaride. Bref, avec ces quelques accessoires, cette Mustang n’avait pas l’air de la Mustang du pauvre. Elle avait fière allure et son look nous a plu.

On a moins aimé l’instrumentation numérique de 12,4 pouces

Le passage au numérique est l’une des nouveautés majeures de la Mustang de septième génération. En effet, son tableau de bord à saveur rétro a été remplacé par une instrumentation numérique de 12,4 pouces. Avec cet élément, on a trouvé que la Mustang avait perdu un peu de son charme et de sa personnalité.

On a moins aimé la sonorité du moteur EcoBoost

Évidemment, il est impossible qu’un moteur à quatre cylindres ait la même sonorité qu’un moteur comptant le double de cylindres. Nous estimons être des inconditionnels du moteur V8 de 5,0 L. Cela dit, nous comprenons tout à fait que cette mécanique ne convienne pas à tous. La Mustang 2024 que nous avons mise à l’essai était équipée de l’option du système d’échappement actif dont le prix est de 1495 $. À notre avis, cette option est totalement inutile. Le système permet de moduler selon quatre degrés la sonorité du moteur EcoBoost. La sonorité du moteur EcoBoost est définitivement l’une des faiblesses de ce moteur et il nous apparaît tout à fait inutile de l’amplifier.

On a moins aimé sa facture élevée

La Mustang avec la plus petite des deux cylindrées n’est pas l’aubaine du siècle. Il faut savoir que dans sa version de base, la Mustang affiche un prix tout juste en deçà des 40 000 $. On ajoute 6900 $ pour faire le saut du modèle fastback vers la décapotable. Quant au modèle Premium, son prix est de 45 625 $ pour le coupé et de 50 925 $ pour le cabriolet. Nous estimons que si l’on arrive à maintenir une facture sous les 50 000 $ pour un modèle fastback et sous les 55 000 pour un modèle décapotable, on réalise un achat intéressant. Le modèle mis à l’essai coûtait, quant à lui, plus de 65 000 $.

En bref, la Ford Mustang décapotable 2024 est une voiture fort amusante pour rouler au grand air. Le moteur de base est tout à fait suffisant si l’on n’est pas assoiffé de performance. À notre avis, pour une Mustang à moteur EcoBoost, il faut y aller modérément avec les groupes d’options.