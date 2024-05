La Chevrolet Camaro pourrait revenir en tant que VÉ abordable misant sur le style

Le président de GM veut voir la Camaro retourner à ses racines en étant plus abordable.

La prochaine Camaro pourrait être une berline-coupé qui mise plus sur le style que sur la performance.

Il semble que GM envisage encore de transformer la Camaro en VUS électrique comme la Ford Mustang Mach-E.

Bien que la Chevrolet Camaro disparaisse après l’année modèle 2024, la production ayant déjà pris fin en décembre dernier, il se pourrait que ce ne soit pas la fin pour ce nom emblématique.

En effet, Mark Reuss, président de General Motors, souhaite que la Camaro revienne sous la forme d’une voiture électrique plus abordable que le modèle actuel, en précisant que son prix pourrait être similaire à celui du nouvel Equinox EV.

Cela signifie que la prochaine Camaro, qui pourrait arriver vers 2026, pourrait avoir un prix de base d’environ 35 000 $ aux États-Unis. Bien que ce prix soit très proche du prix d’entrée du modèle actuel, une Camaro électrique pourrait bénéficier d’incitatifs gouvernementaux qui la rendraient nettement plus abordable.

En outre, la prochaine Camaro pourrait s’éloigner des performances pures et de la puissance pour se concentrer davantage sur le style et la dynamique de conduite.

Une autre différence majeure avec les modèles précédents est que le prochain véhicule à porter l’insigne Camaro pourrait ne pas être un coupé.

La principale théorie est que la nouvelle voiture de sport Chevrolet pourrait devenir une berline de type coupé qui prendrait la place de la Camaro et de la Malibu, qui est également en train d’être supprimée.

Une autre possibilité est que le nom soit appliqué à un VUS électrique afin de capitaliser sur la reconnaissance du nom avec un véhicule qui a un potentiel de vente plus élevé qu’une berline.

C’est ce qu’a fait Ford avec la Mustang Mach-E, ce qui n’a pas été du goût de nombreux fans de la pony car originale. Chevrolet y réfléchit sans doute au moment de décider de ce qu’il fera de la Camaro EV.

Il est intéressant de noter que des rumeurs indiquent que Ford travaille sur une berline Mustang à essence et que Dodge proposera bientôt des versions coupé et berline de sa nouvelle Charger avec des moteurs à combustion et électriques, il ne serait donc pas trop surprenant que Chevrolet veuille participer à ce segment.

Faire de la prochaine Camaro un modèle sportif, hautement stylisé et abordable la ramènerait aux fondamentaux de la première génération, qui visait à attirer des acheteurs plus jeunes par son apparence et son prix.

Il sera intéressant d’entendre de nouveaux détails sur ce projet dans les mois ou les années à venir.

Source : MotorTrend