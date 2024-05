Jim Farley : d’autres types de Mustang sont considérés

Un VUS Mustang ne verra jamais le jour selon Jim Farley.

D’autres carrosseries sont considérées toutefois.

Le marché nord-américain est-il prêt à plus de variantes de la mythique ponycar? Et il n’est pas question ici de ramener des écussons célèbres du passé du modèle. Non, Ford jongle actuellement avec l’idée d’offrir d’autres carrosseries pour son unique voiture encore en lice sur le continent.

C’est du moins ce que révèle un entretien entre le magazine britannique Autocar et le chef des opérations de Ford, Jim Farley, qui n’a pas hésité à rappeler aux lecteurs que la Mustang était de loin le coupé le plus vendu de la planète et que le modèle était supporté par un nombre impressionnant de supporters.

Ce que le principal intéressé a dévoilé ensuite est plutôt étonnant. En effet, le grand manitou de Ford a indiqué que d’autres types de carrosseries seraient acceptés par sa horde de disciples du modèle seulement si ces nouvelles variantes avaient les performance et l’attitude des modèles existants.

À ce sujet, il a également indiqué qu’une Mustang VUS ne serait jamais considérée, quoiqu’il est permis d’émettre des réserves sur ce point, puisque Ford commercialise déjà le Mustang Mach-E. Mais bon, à la défense du dirigeant, ce multisegment est électrique. En revanche, il a ajouté qu’une « quatre portes ou autre » seraient considérée pour la suite de l’histoire du modèle. Une berline semble déjà une bonne idée, mais peut-être qu’une version familiale pourrait également faire le pont entre l’utilité d’un multisegment et la sportivité d’une voiture? La question mérite d’être posée.

Farley a également confirmé qu’une Mustang 100 % électrique n’était pas dans les plans. Mais, à l’instar de Porsche, Ford allait considérer un élargissement de son portfolio en proposant des variantes plus performantes et d’autres, plus accessibles financièrement. À cet effet, les ingénieurs de Ford travaillent déjà sur une économie de poids additionnelle, ce qui permettrait d’intégrer des groupes motopropulseurs plus petits ou moins énergivores.

La technologie hybride est définitivement à l’étude pour l’avenir de la Mustang, quelle que soit sa forme envisagée. Le sort du V8, quant à lui, sera laissé entre les mains des gouvernements, le PDG qui a insisté sur la présence de ce dernier sous le capot de la voiture le plus longtemps possible.