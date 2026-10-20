Le Mercedes-Benz GLC 400 électrique 2027 est offert à partir de 84 491 $

Le VUS électrique à rouage intégral combine une puissance de 483 chevaux, une batterie de 94 kWh et une recharge rapide en courant continu de 330 kW.

Le GLC 400 4MATIC électrique 2027 développe un couple généreux de 590 lb-pi.

Mercedes-Benz estime son autonomie maximale à 563 km.

Trois ensembles optionnels sont proposés à 2 500 $, 5 800 $ et 8 500 $, avant taxes.

Mercedes-Benz Canada a fixé le prix de vente du VUS GLC 400 4MATIC électrique 2027 à 84 491 $. Le véhicule affiche un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 78 400 $, avant les frais applicables.

Le GLC électrique est équipé de deux moteurs et du rouage intégral 4MATIC de série. Sa puissance s’établit à 483 chevaux et son couple à 590 lb-pi, tandis que Mercedes-Benz annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Il est alimenté par une batterie lithium-ion de 94 kWh, alors que son architecture électrique de 800 volts permet une recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 330 kW.

Mercedes-Benz estime que le VUS peut parcourir jusqu’à 563 km avec une seule charge. Dans des conditions optimales, un arrêt de 15 à 20 minutes à une borne de recharge rapide permet de récupérer environ 260 à 303 km d’autonomie. Le véhicule peut accéder à différents réseaux de recharge, notamment ChargePoint, BC Hydro, Circuit électrique, Ivy, FLO et les Superchargeurs Tesla, par l’intermédiaire du service MB.CHARGE Public.

L’équipement de série s’articule autour d’un bloc d’instrumentation numérique de 10,3 pouces et d’un écran central de 14 pouces. La navigation Google Maps avec Electric Intelligence, une clé numérique et les services numériques Mercedes-Benz Digital Extras sont également inclus.

Les caractéristiques de confort et de commodité comprennent un toit panoramique vitré fixe, des sièges avant et un volant chauffants, le système Keyless-Go, la recharge sans fil et la fonction Hands-Free Access. Les équipements de série en matière d’aide à la conduite et d’éclairage comprennent l’assistance aux angles morts Plus, l’aide au stationnement MB.DRIVE et les phares à DEL haute performance. SiriusXM avec 360L est également inclus, accompagné d’un essai de trois mois du forfait SiriusXM Platinum.

Les acheteurs peuvent ajouter l’un des trois ensembles proposés. L’ensemble Finition exclusive coûte 2 500 $, plus taxes, et comprend des seuils de porte illuminés, un éclairage d’ambiance, un panneau de calandre Mercedes-Benz illuminé, un toit ouvrant panoramique avec Sky Control et un écran pour le passager avant.

L’ensemble Finition suprême, offert à 5 800 $ plus taxes, ajoute la chaîne audio ambiophonique Burmester 3D, le système Energizing Air Control, les phares Digital Light avec assistance adaptative aux feux de route Plus et un éclairage d’ambiance actif. L’ensemble Pinnacle Plus coûte 8 500 $, plus taxes, et bonifie les deux ensembles précédents avec des caractéristiques comprenant l’écran MBUX Hyperscreen, la chaîne audio ambiophonique haut de gamme Burmester 4D, des sièges avant ventilés et massants, des sièges arrière chauffants et les fonctions de projection des phares Digital Light.

Les commandes sont ouvertes auprès des concessionnaires autorisés, et les premières livraisons aux clients sont prévues ce mois-ci.