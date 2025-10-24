Ford augmentera la production de camions F-Series en 2026; le Lightning demeure suspendue indéfiniment

La hausse de production des camions F-Series de Ford entraînera la création de jusqu’à 1 000 nouveaux emplois aux États-Unis.

Ford prévoit produire 50 000 camions F-Series supplémentaires en 2026 après une interruption d’approvisionnement.

L’usine de Dearborn ajoutera une troisième équipe pour soutenir la production des F-150 à essence et hybrides.

L’usine du Kentucky reçoit un investissement de 60 millions de $ pour accélérer la production des Super Duty.

Ford Motor Co. augmentera la production de ses camions F-150 et F-Series Super Duty de plus de 50 000 unités en 2026 afin de répondre à la demande et de compenser les volumes perdus en raison d’un incendie survenu dans une usine d’un important fournisseur d’aluminium située à New York. Le F-150 Lightning entièrement électrique demeure suspendu sans date de relance annoncée.

L’entreprise a annoncé son intention d’élargir ses activités dans deux de ses principales usines de camions américaines. Une troisième équipe sera ajoutée à l’usine de Dearborn Truck Plant, au Michigan, pour accroître la production du F-150, tandis que la vitesse de la chaîne d’assemblage sera augmentée à l’usine du Kentucky, à Louisville, pour les modèles Super Duty.

Au complexe Ford Rouge de Dearborn, Ford assemblera plus de 45 000 F-150 à essence et hybrides supplémentaires à partir du premier trimestre de 2026. La troisième équipe de l’usine comptera environ 1 200 travailleurs, composés de nouvelles recrues et de transferts, incluant des employés provenant du Rouge Electric Vehicle Center, actuellement à l’arrêt, où est assemblé le F-150 Lightning.

Ford a précisé qu’elle privilégiera les versions à essence et hybrides en raison de leur rentabilité et de leurs besoins moindres en aluminium comparativement à la version électrique. Les changements supplémentaires de main-d’œuvre au complexe Rouge incluent la création de 90 nouveaux emplois à l’usine de Dearborn Stamping Plant et de 80 à l’usine Dearborn Diversified Manufacturing Plant.

À Louisville, l’usine du Kentucky Truck Plant augmentera la production annuelle des F-Series Super Duty de plus de 5 000 camions. L’entreprise prévoit embaucher plus de 100 employés pour soutenir une hausse du rythme d’assemblage d’un emploi par heure. Ford investira 60 millions de $ dans cette usine pour la formation et l’amélioration des opérations.

Ford a attribué cette augmentation de production à la nécessité de compenser les perturbations d’approvisionnement causées par l’incendie survenu à l’usine d’aluminium de Novelis à Oswego. L’entreprise n’a pas précisé le volume de production perdu à la suite de cet incident.