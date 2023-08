Le dernier modèle dévoilé par Fisker, le cabriolet Ronin Super GT, promet une expérience de conduite hors du commun avec des caractéristiques impressionnantes.

Fisker présente le cabriolet Ronin Super GT, doté d’une batterie intégrée et d’une autonomie prévue de 960 km.

La Ronin promet de se transformer en douceur d’une berline de sport à un cabriolet à ciel ouvert.

Limitée à 999 exemplaires, la Ronin est vendue au prix de 385 000 USD.

Fisker, reconnu pour ses véhicules électriques pionniers comme le VUS Ocean, et rendu tristement célèbre par sa Karma maintenant âgée d’une décennie, a présenté un nouveau modèle phare, le cabriolet Ronin Super GT. Dévoilé lors du récent événement Product Vision Day 2023, le Ronin est doté d’une batterie conçue pour offrir une autonomie estimée à 960 kilomètres tout en accueillant confortablement jusqu’à cinq passagers.

Ce qui distingue le Ronin, c’est sa nature polyvalente. Grâce à son toit rigide rabattable, il se transforme facilement d’une élégante berline de sport en un cabriolet à ciel ouvert. Cette caractéristique innovante est activée par une simple commande mobile, permettant au toit de se rétracter proprement dans l’espace du coffre. Ce concept dualiste fait écho à l’esprit d’adaptabilité des deux portes supplémentaires de la voiture et présente des similitudes avec le mécanisme de rabattement que l’on trouve dans des modèles antérieurs comme la Mercedes-Benz Classe S décapotable.

La fonctionnalité de la Ronin va de pair avec son esthétique. L’accès à la voiture est facilité par une poignée de porte unique de chaque côté, tandis que les portes avant s’ouvrent électroniquement et que les portes papillon arrière se déploient avec élégance après l’ouverture des portes avant.

Une production exclusive de seulement 999 unités a été prévue, chacune étant vendue au prix de 385 000 dollars américains. Sur le plan des performances, il devrait réaliser un impressionnant temps d’accélération de 0 à 100 km/h d’environ 2 secondes, couplé à une vitesse de pointe de 272 km/h. Ces chiffres peuvent être attribués en partie au puissant groupe motopropulseur de plus de 1 000 chevaux et à l’incorporation de matériaux légers tels qu’un cadre en aluminium et des roues de 23 pouces en fibre de carbone.

À l’intérieur de la Ronin, l’accent est mis sur le luxe écologique. L’habitacle présentera des matériaux recyclés et durables innovants, établissant de nouvelles normes en matière de design respectueux de l’environnement, selon le constructeur. Un grand écran haute résolution de 17,1 pouces et un panneau d’instruments orneront le tableau de bord, avec un ajout pour le moins curieux : un écran intégré au volant.

Les réservations sont désormais ouvertes sur le site officiel de Fisker, et nécessitent un acompte de 2 000 dollars pour la précommande principale et un acompte entièrement remboursable de 1 000 dollars pour la réservation secondaire.