Le VUS électrique Fisker Ocean Extreme dépasse les attentes avec une autonomie de 580 km

Cette autonomie est supérieure à celle de tout autre VUS de moins de 200 000 dollars US.

Le prix commence à 50 000 dollars US pour le modèle de base. Le modèle Extreme coûte 69 000 dollars.

Fisker Inc. a annoncé que son tout nouveau VUS Fisker Ocean Extreme a atteint une impressionnante autonomie totale estimée par l’EPA à 360 miles (environ 580 km) sur des roues de 20 pouces. Cette étape dépasse les estimations précédentes de l’entreprise et établit une nouvelle référence pour les véhicules électriques de sa catégorie.

Selon les valeurs de l’EPA, le Fisker Ocean Extreme possède désormais la plus grande autonomie de tous les nouveaux VUS électriques de moins de 200 000 dollars vendus aujourd’hui en Amérique du Nord. Cette réussite fait suite à la certification européenne d’une autonomie WLTP de 707 km (440 miles R.-U.), ce qui en fait le VUS électrique ayant la plus grande autonomie disponible en Europe également. De plus, lorsqu’il est équipé de roues et de pneus de 22 pouces en option, le Fisker Ocean Extreme parvient encore à atteindre une autonomie WLTP de 701 km / 436 miles R.-U., ce qui prouve que l’autonomie du véhicule est très peu affectée par l’utilisation de roues et de pneus performants.

« Nous avons travaillé dur pour obtenir ces résultats et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients une meilleure autonomie que celle que nous avions estimée. Avec une autonomie de 360 miles selon l’EPA aux États-Unis et de 707 km selon le WLTP en Europe, nos conducteurs obtiennent ce qu’ils veulent : un fantastique véhicule à 5 places, et la certitude de conduire le VUS électrique doté de la plus grande autonomie disponible dans un véhicule neuf abordable », a déclaré Henrik Fisker, PDG de l’entreprise.

« Il s’agit d’une étape importante pour tout le monde chez Fisker », a-t-il poursuivi. « Nous sommes impatients d’offrir l’Ocean à nos clients aux États-Unis et nous prévoyons d’envoyer des communications à nos premiers clients dès aujourd’hui. »

La Fisker Ocean Extreme a reçu un certificat de conformité de l’EPA et un ordre exécutif du California Air Resources Board (CARB), ce qui autorise la vente et la livraison du véhicule aux États-Unis. En outre, le décret du CARB accorde au Fisker Ocean Extreme le maximum de 4,0 crédits Zero-Emission Vehicle par véhicule vendu, soulignant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de l’énergie propre.