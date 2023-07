Fisker Ronin GT présenté en avant-première

Henrik Fisker, le patron de la startup de voitures électriques Fisker Inc, vient de dévoiler le prochain produit de l’entreprise. Il s’agit d’un modèle à quatre portes de type coupé que le PDG appelle « l’ultime voiture de grand tourisme longue distance ».

Fisker a récemment commencé à livrer le crossover électrique Ocean. Le modèle Pear, plus petit, devrait arriver en 2025 et l’entreprise prévoit un prix inférieur à 30 000 dollars. Il est donc déjà temps de commencer à montrer la prochaine grande chose.

Sur sa page Instagram, Henrik Fisker a nommé la Fisker Ronin, qui semble partager un certain langage de conception avec la Karma de l’une de ses précédentes entreprises. Elle ressemble à un coupé à deux portes, mais on peut repérer les lignes de coupe qui indiquent l’ouverture de la porte arrière.

Fisker a déclaré qu’il y aurait de la place pour cinq personnes et qu’il s’attendait à ce que le véhicule électrique ait une autonomie de 600 miles (environ 1 000 km). Le PDG de l’automobile a déjà déclaré que la Ronin serait dotée d’un bloc-batterie structurel et qu’elle aurait des « portes uniques ». Il disposera également de « portes uniques » pour faciliter l’entrée et la sortie, ainsi que d’un intérieur végétalien conçu pour améliorer la durabilité et le design.

En plus des portes arrière semi-cachées, la voiture semble être un cabriolet. Le toit rigide présente des lignes indiquant l’endroit où il se plie pour se ranger dans le coffre. De plus, Fisker a déjà publié une fois un teaser encore plus vague d’un cabriolet.