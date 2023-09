Fisker augmentera la production de l’Ocean EV au quatrième trimestre

Fisker annonce son intention d’augmenter la production quotidienne de son VUS Ocean à 300 unités au quatrième trimestre, contre 180 unités actuellement.

Fisker collabore avec Magna International pour la fabrication de ses véhicules.

Plus de 3 000 SUV Ocean ont été produits à ce jour, dont 450 ont déjà été livrés ou sont en cours de livraison aux États-Unis.

Fisker a précédemment réduit son objectif annuel de production en raison de complications dans la chaîne d’approvisionnement.

Fisker, la célèbre startup de véhicules électriques, a annoncé publiquement son intention d’augmenter la production de son VUS Ocean. L’objectif est d’atteindre une production quotidienne de 300 unités au quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 180 unités actuelles. Cette décision arrive suite au partenariat de la société avec le fournisseur canadien de pièces automobiles, Magna International, qui affirme pouvoir augmenter sa capacité de production. Magna joue un rôle crucial, étant responsable de la fabrication des VUS Ocean pour les marchés européens et nord-américains.

Pour donner une idée des progrès réalisés jusqu’à présent, en date du 4 septembre, Magna avait produit 3 123 Ocean. De ceux-ci, un peu moins de 3 000 ont été transférés à Fisker. Aux États-Unis, plus de 450 des SUV Ocean ont soit déjà été livrés à leurs clients, soit sont en route. De plus, un lot de 1 500 véhicules devrait arriver en le sol américain sous peu.

Le PDG Henrik Fisker a souligné l’engagement indéfectible de l’entreprise envers ses clients et les détenteurs de réservations. Il a exprimé sa gratitude pour leur patience et leurs retours, qui ont été inestimables pour la société. Dans le but de répondre à son marché en expansion, Fisker a ouvert plusieurs installations de vente et de service appelées Lounges et Center+ dans diverses villes du monde. Cela inclut Los Angeles, Copenhague, Dusseldorf, Toronto et d’autres, avec d’autres emplacements prévus.

En termes de chiffres, Fisker envisage que Magna produise la totalité des 5 000 unités de l’édition de lancement Ocean One d’ici la fin septembre. Néanmoins, l’entreprise reconnaît la possibilité que certaines livraisons se prolongent jusqu’en octobre. L’Ocean de Fisker, en particulier la déclinaison haut de gamme Extreme, offre une autonomie de 575 kilomètres et est alimentée par une batterie Hyper Range de 113 kilowatt-heures. L’édition limitée Ocean One est proposée à partir de 68 999 $ américains.