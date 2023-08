Les cotes du Fisker Ocean Extreme sont connues

Le Fisker Ocean Extreme consomme en moyenne 22,9 kWh par tranche de 100 km.

Le poids de la batterie explique en partie ce résultat.

Le même véhicule équipé de jantes de 22 pouces fera sans doute moins bien en matière de moyenne de consommation.

Le petit constructeur Fisker poursuit tranquillement la commercialisation de son multisegment Ocean. Comme c’est souvent le cas pour un tout nouveau modèle, la première série d’exemplaires produits est souvent limitée, et c’est d’ailleurs le cas avec le Fisker Ocean One. Vient ensuite la livrée Extreme, une version presque aussi bien nantie que la première, notamment sous la carrosserie où les organes mécaniques sont identiques.

L’organisme de protection de l’environnement américain, également connu sous l’appellation EPA, a récemment mis à jour ses estimations de calcul d’autonomie et de consommation pour cette deuxième livrée du multisegment Ocean.

Le Fisker Ocean Extreme, comme son nom l’indique, est un peu plus « extrême » si on se fie à la capacité de sa batterie qui atteint 113 kWh dans le cas qui nous intéresse. Selon les calculs de l’EPA, la livrée Extreme équipée de jantes de 20 pouces est capable de parcourir une distance de 360 milles (ou 579 km) avant de devoir s’arrêter pour recharger. Notez toutefois que les cotes de consommation pour la version équipée de jantes de 22 pouces n’ont pas été divulguées. Il faut s’attendre à une distance un peu plus courte avec les gros sabots.

L’EPA a également publié la consommation par tranche de 100 milles (161 km) qui est assez élevée, il faut l’avouer. En effet, avec une moyenne enregistrée de 37 kWh/100 milles (22,9 kWh/100 km) et un résultat de 92 MPGe (ou 2,6 L e /100 km), le Fisker Ocean Extreme n’est pas le champion de sa catégorie.

Le Tesla Model Y fait encore mieux que le nouvel utilitaire de Fisker, surtout dans sa variante Long Range AWD qui enregistre une cote de 122 MPGe (ou 1,9 L e /100 km) et une moyenne de 28 kWh/100 milles (17,2 kWh/100 km).

Là où le Fisker Ocean Extreme perd assurément quelques points, c’est au chapitre du poids. En effet, le multisegment électrique n’est pas un poids plume avec ses 5 369 lb (ou 2 435 kg), un élément qui affecte sans contredit son rendement.