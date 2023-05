Essai Routier Vinfast VF8 2024: Un an plus tard

Notre premier routier avec le nouveau venu dans le monde des véhicules électriques, le Vinfast VF8 2024.

Points Forts – Vinfast VF8 2024

Habitacle silencieux

Ligne plaisante

Châssis solide

Points faibles – Vinfast VF8 2024

Assise très ferme

Aides à la conduite intrusives

Direction un peu évasive

Encinitas, Californie – Comme pour bien des constructeurs, la route vers la commercialisation n’est pas simple pour le constructeur Vietnamien. Avec quelques retards de production, une restructuration de l’organisation nord-américaine et des changements dans l’approche de vente, nous avons finalement eu droit à un premier essai du VUS Vinfast VF8 2024.

Apprendre rapidement

Vinfast fait partie de Vingroup qui à l’image de groupe comme Hyundai en Corée du Sud joue un rôle important dans l’économie du Vietnam. La division automobile est jeune et a déjà pris un virage important depuis sa récente fondation en 2017, celle de passer au tout électrique. Vinfast qui à ses débuts produisaient des voitures sous licence avec BMW a ensuite produit des petites voitures pour le marché domestique et se lance à la conquête de marchés internationaux en mode électrique. C’est la prestigieuse maison Pininfarina qui a dessiné le VF8. Ses proportions sont en tous points semblables à celui d’un Ford Mustang Mach-e. Le VF8 fait 4,75 mètres de long par 1m 93 de large et 1 m 67 de haut.

Un modèle encore jeune et immature

Après plus de 30 ans à conduire des véhicules, on développe une seconde nature qui donne rapidement des indices sur les modèles que l’on conduit. Nous avons rapidement senti que le VF8 est encore en rodage. Vinfast a fait ce qu’il faut pour en faire un véhicule haut de gamme. Il reste par contre beaucoup d’ajustements à faire.

Par exemple, il y a un ensemble complet de fonctions d’aide à la conduite, y compris des fonctions telles que les feux de route automatiques et la reconnaissance des panneaux de signalisation et autres aides à la conduite. Le problème réside dans le fait qu’ils sont d’une part beaucoup trop intrusifs (nous avons dû déconnecter les fonctions après 30 minutes pour ne pas devenir fou) et d’autre part victime de problème de jeunesse. Nous avons perdu l’écran de navigation, certains commandes électroniques fonctionnaient mal.

Nous avons aussi tenté, sans succès, la commande vovale « Hey Vinfast » qui utilise le système Alexa. Nous avons rencontré certaines difficultés avec l’écran de 15,6 pouces de style iPad qui renferme toutes les fonctions. De l’ajustement des rétroviseurs extérieurs à la radio en passant par la climatisation et autres fonctions comme le réglage du volant, le toit ouvrant et les sièges chauffants. Un employé de Vinfast a consacré 20 minutes à faire le tour des principales fonctions avec moi. Ceux qui ont une aversion au numérique auront certains problèmes d’adaptation. La seule commande qui se trouve ailleurs que dans l’écran est un bouton de volume de la radio avec une redondance sur le côté gauche du volant et les commandes du régulateur de vitesse sur le côté droit du volant.

Pas vraiment confortable

L’habitacle est moderne, joli avec des matériaux de qualité comme le cuir végan qui recouvre les sièges et le tableau de bord. Par contre, les sièges sont fermes, même pour ceux qui sont habitués à une conduite allemande. La calibration de la suspension est aussi à retravailler. La conduite est trop ferme pour un VUS de luxe et le véhicule sautille et danse sur mauvaise chaussée.

Les amortisseurs eux font du bon travail et absorbent bien les trous et les bosses, c’est la calibration qui est à revoir. La caisse est solide et le roulis est bien contrôlé. Toutefois, un meilleur retour de sensation dans le volant serait apprécié. Vinfast a souligné qu’elle avait habillé le VF8 de verre insonorisant qui rend l’habitacle très silencieux. Vous avez le choix d’un mode de conduite normal ou sport. Passer d’un mode à l’autre n’a pas vraiment changé grand-chose à l’exception de rendre le mode sport trop nerveux, c’est comme si vous donniez de la caféine à un écureuil, c’est une assez mauvaise idée.

Autre petit irritant, le tunnel central. Un vestige de la première vie du VF8 au Vietnam qui était un modèle avec un moteur à combustion interne. Ce tunnel était nécessaire pour l’arbre de transmission allant aux roues arrière. Pour réduire les frais dans le développement du nouveau modèle, le tunnel est resté en place. Ce qui fait que vous avez une grande console centrale qui limite un peu l’espace à l’avant et à l’arrière. Un problème qui devrait disparaître à la première remise à niveau du modèle.

Une excellente garantie

Vous avez une garantie de 10 ans ou 200 000 km. La batterie est garantie 10 ans avec kilométrage illimitée. Vinfast fournit sans frais un chargeur avec son installation à la maison. Si vous ne voulez pas de chargeur (ou en avez déjà un) Vinfast vous donne 3 ans de recharge sans frais sur le réseau Charge Up. Vous avez aussi l’assistance routière pour 10 ans/ kilométrage illimitée 365 jours par année. À l’image des plus récentes jeunes pousses automobile, Vinfast va aussi faire des mises à jour OTA (Over the air) pour l’arrivée de nouvelles caractéristiques dans le véhicule.

Conclusion

Les premiers modèles arrivent en juin au Canada et le prix de base est établi à 57 500 $. Ce prix est éligible aux deux subventions gouvernementales totalisant 12 000 $. Ce qui place le VF8 dans la course dans ce segment. Vinfast a mis de côté (pour le moment du moins) l’idée de louer la batterie sur une base mensuelle. Le projet est sur la glace, mais pas complètement abandonné.