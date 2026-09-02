Polestar 4 SUV : une nouvelle version plus pratique du VUS électrique suédois et oui, il y a une lunette arrière

Le Polestar 4 élargit sa famille avec une nouvelle variante « SUV » ou familiale, qui conserve les motorisations électriques de 272 et 544 chevaux, mais adopte une partie arrière redessinée, davantage d’espace de chargement et une polyvalence accrue.

Le Polestar 4 SUV se distingue du modèle à silhouette coupé par un toit plus droit, un hayon plus vertical, une véritable lunette arrière et davantage d’espace intérieur.

Deux motorisations sont proposées : propulsion de 272 chevaux ou rouage intégral à deux moteurs de 544 chevaux, avec une batterie de 100 kWh.

La recharge rapide à courant continu plafonne à 200 kW.

Le Polestar 4 devient un véritable « SUV », aux airs de familiale

Polestar donne une nouvelle orientation à son modèle le plus populaire avec l’arrivée du Polestar 4 SUV, une déclinaison qui mise davantage sur la polyvalence sans remettre en question les principales caractéristiques techniques du modèle actuel.

La distinction est importante puisque le Polestar 4 original adopte une silhouette qui se rapproche davantage d’un VUS coupé. La nouvelle variante cherche plutôt à répondre aux attentes traditionnelles des acheteurs de VUS compacts de luxe, notamment en matière de volume de chargement, de dégagement à la tête et de polyvalence.

Les deux modèles continueront donc de cohabiter. Polestar conserve ainsi le design plus profilé du Polestar 4 tout en ajoutant une solution destinée aux consommateurs qui privilégient l’aspect pratique.

Un arrière complètement revu

C’est principalement derrière les passagers que les différences deviennent évidentes. Le Polestar 4 SUV conserve la signature lumineuse à double lame à l’avant et les proportions générales du modèle existant, mais sa partie arrière a été considérablement modifiée.

La ligne de toit est plus droite et le hayon devient plus vertical afin de maximiser l’espace disponible. Des longerons de toit pleine longueur sont également ajoutés et peuvent supporter une charge dynamique allant jusqu’à 100 kg.

Autre changement majeur : le retour d’une lunette arrière traditionnelle.

Le Polestar 4 original s’est fait remarquer en éliminant complètement cette dernière au profit d’une caméra et d’un rétroviseur numérique. Le Polestar 4 SUV revient à une configuration beaucoup plus conventionnelle avec une vitre arrière et un rétroviseur traditionnel de série. Le système numérique demeure toutefois disponible en option pour ceux qui désirent profiter d’un champ de vision plus large, notamment lorsque le coffre est rempli.

Plus d’espace pour les passagers et les bagages

La nouvelle silhouette profite directement aux occupants de la deuxième rangée. Le toit plus vertical permet de gagner 2,5 cm de dégagement à la tête à l’arrière.

Polestar installe également un nouveau toit panoramique plus grand qui s’étend pratiquement jusqu’au hayon. Une version électrochromique est proposée en option et permet de modifier électroniquement la transparence du verre, avec la possibilité de le rendre transparent, teinté ou même d’assombrir certaines sections seulement.

Le volume de chargement constitue évidemment l’un des principaux arguments de cette nouvelle version. Le Polestar 4 SUV propose 530 litres derrière la deuxième rangée lorsque le volume est mesuré jusqu’au dossier des sièges, ou 655 litres jusqu’au toit.

Une fois la banquette arrière rabattue selon une configuration 60/40, l’espace de chargement atteint 1 665 litres. En incluant les espaces de rangement avant et arrière, Polestar annonce jusqu’à 1 680 litres de rangement disponible.

Jusqu’à 544 chevaux avec deux moteurs électriques

Sur le plan mécanique, Polestar ne cherche pas à réinventer son modèle. Le Polestar 4 SUV repose sur la même architecture SEA que le Polestar 4 à silhouette coupé et deux configurations électriques sont proposées.

La version Rear Motor utilise un moteur électrique de 200 kW, soit 272 chevaux, développant 253 lb-pi de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et offre jusqu’à 630 km d’autonomie selon le cycle WLTP. (environ 539 km selon les nord-américaines)

La version Dual Motor ajoute un second moteur et le rouage intégral. La puissance grimpe alors à 400 kW, soit 544 chevaux, avec 506 lb-pi de couple. Le 0 à 100 km/h tombe à seulement 3,9 secondes, tandis que l’autonomie maximale atteint 600 km selon la norme WLTP. Selon les normes nord-américaines, on s’attend à quelques 514 kilomètres.

Une batterie de 100 kWh est offerte de série avec les deux motorisations. La recharge rapide à courant continu de niveau 3 peut atteindre 200 kW. Au Canada, la recharge à courant alternatif de niveau 2 est à 11 kW.

Un ensemble Performance toujours au programme

Ceux qui recherchent une expérience de conduite plus sportive pourront choisir l’ensemble Performance.

Celui-ci comprend notamment des amortisseurs actifs ZF recalibrés, des freins Brembo haute performance avec étriers de couleur Swedish Gold ainsi que de nouvelles roues de 22 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero.

Quelques détails visuels permettent également de distinguer les motorisations. La version Rear Motor adopte une présentation entièrement noire, tandis que la Dual Motor reçoit une bande dorée sur les ceintures de sécurité et la commande rotative. Avec l’ensemble Performance, les ceintures deviennent entièrement Swedish Gold.

V2L, mode Camping et intelligence artificielle Gemini

Polestar profite aussi de cette nouvelle variante pour introduire plusieurs technologies qui seront éventuellement étendues à l’ensemble de la gamme Polestar 4.

La fonction Vehicle-to-Load (V2L) permet notamment d’utiliser la batterie de 100 kWh pour alimenter des appareils électriques externes. Le système peut fournir jusqu’à 3,3 kW par l’intermédiaire d’un adaptateur vendu séparément. Il devient ainsi possible d’alimenter de l’équipement de camping, des outils ou différents appareils électroniques directement à partir du véhicule.

Un nouveau mode Camping transforme également le véhicule stationné en espace climatisé, tout en donnant accès aux systèmes de divertissement, à l’éclairage d’ambiance et aux commandes du véhicule.

À cela s’ajoute Google Gemini, qui remplace progressivement les commandes vocales traditionnelles par une intelligence artificielle capable de comprendre le contexte et de soutenir des conversations à plusieurs étapes. Gemini Live pourra notamment servir à planifier un voyage ou effectuer des traductions en temps réel.

Deux personnalités pour le Polestar 4

Avec cette nouvelle variante, Polestar ne transforme donc pas complètement son modèle électrique. La marque lui donne plutôt une deuxième personnalité et corrige ce que plusieurs considèrent comme une erreur : l’absence de lunette arrière.

Le Polestar 4 original demeure le choix plus stylisé avec sa silhouette profilée et son absence controversée de lunette arrière. Le Polestar 4 SUV adopte une approche beaucoup plus traditionnelle avec son toit plus droit, sa vitre arrière, son espace de chargement supérieur et son dégagement accru pour les passagers.

Les performances demeurent néanmoins très proches puisque les deux modèles partagent la même architecture, les mêmes motorisations et une batterie de 100 kWh.

Le Polestar 4 SUV sera entièrement fabriqué à Busan, en Corée du Sud. Les prix canadiens n’ont pas été précisés dans les informations disponibles. Le modèle berline débute à 62 700$. On peut donc s’attendre à une tarification légèrement supérieure pour le modèle « VUS ».

La production du nouveau Polestar 4 SUV a déjà débuté à Busan, en Corée du Sud, et les premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre 2026.