Malgré la tourmente, Polestar avance avec la Formule 2030

Le retrait des États-Unis de la marque Polestar n’empêche pas la marque de continuer d’avancer. Bien au contraire, malgré des résultats financiers décevants, on nous présente l’avenir avec la Formule 2030 , une prémisse aux futures 2 et 7.

Formule 2030 incarne le futur stylistique de Polestar

C’est une évolution plus qu’une révolution

Le concept sera présenté en totalité d’ici la fin de l’année

Pour les Suédois, le design est toujours extrêmement important. Pour la marque Polestar, c’est d’autant plus le cas que l’on est une jeune division, dérivée de Volvo et au sein du géant chinois Geely. Les ventes sont difficiles depuis les tous débuts et à cela, on ajoute une administration américaine hostile à la marque qui force le retrait de Polestar des États-Unis en 2027. Pour ajouter à la complexité, le VUS 3 est assemblé aux États-Unis au côté du Volvo EX90 à Charleston en Caroline du Sud.

Malgré ces nombreux vents de face, la bonne est que Geely a les poches très profondes et croit en l’avenir de Polestar. De ce fait, on dévoilera une collection de nouveauté dans les prochains mois et années. Tout juste la semaine dernière, c’était la version VUS de la 4 et maintenant un avant-gout de la 2 et du 7 avec le concept Formule 2030.

Le Concept Formule 2030 marque une évolution dans le style de Polestar et non pas une rupture comme en témoigne l’affirmation de Philipp Römers, directeur du design de Polestar :

« Le design et l’identité de marque de Polestar sont déjà très forts. Il était donc évident pour nous qu’il fallait faire évoluer de manière audacieuse ce qui avait été fait jusqu’à présent, plutôt que de tout révolutionner. Formula 2030 incarne cette vision en dévoilant notre vision de l’avenir, tout en préservant les éléments qui définissent la marque ».

Une fine évolution du design

L’élément central est bien sur la configuration des blocs optiques qui rappellent les marteaux de Thor de chez Volvo. Cependant, depuis le 3, ils ont évolué et se sont scindés en deux boomerangs superposés. Dans le cas du Formule 2023, leur dimension prend de l’ampleur et en hauteur et en largeur.

Les traits du capot sont plus incisifs et fermes. Les plis sont longitudinaux et donnent une carrure à la devanture. Sans calandre, le Formule 2030 récupère la lame aérodynamique entre les phares pour assurer une pression négative sur le train avant afin d’améliorer la tenue de route.

Le nez est particulièrement bas et l’on remarque un détail sympathique, un seul essuie-glace en position vertical au centre du pare-brise. Si les autres éléments ont de bonnes chances d’être produits, rien n’est moins pour cet essuie-glace.

Le Formule 2030, comme beaucoup de concept, est annonciateur de ce qui arrivera sous peu chez Polestar en matière de design. L’entièreté du véhicule sera présentée d’ici la fin de l’année. Le premier produit qui en jouira sera la Polestar 2 de nouvelle génération prévue en 2027 et le VUS 7 de taille compacte.