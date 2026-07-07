Polestar confirme le début des ventes du Polestar 4 VUS le 2 septembre

Le nouveau Polestar 4 VUS ajoute une plus grande polyvalence de chargement à la gamme Polestar 4 tout en conservant ses performances électriques, son châssis recalibré et sa grande autonomie.

Les ventes du nouveau Polestar 4 VUS débuteront le 2 septembre.

La variante VUS ajoute un aspect plus pratique tout en préservant les performances et le design du Polestar 4.

Les versions à moteur arrière offrent jusqu’à 539 km d’autonomie (EPA), tandis que les modèles à deux moteurs développent jusqu’à 544 ch.

Polestar élargit sa gamme de véhicules électriques avec l’arrivée du nouveau Polestar 4 SUV, une deuxième carrosserie pour son modèle Polestar 4 le plus vendu. L’ouverture des commandes est prévue le 2 septembre dans la plupart des marchés où la marque est présente.

Le nouveau modèle rejoint le Polestar 4 coupé déjà offert, donnant aux acheteurs une option supplémentaire dans le segment des VUS électriques haut de gamme. Tout en conservant le langage stylistique et les caractéristiques de performance du modèle actuel, le VUS mise sur une plus grande praticité grâce à une capacité de chargement et de rangement plus polyvalente.

Cette nouvelle variante a été développée pour répondre aux besoins des clients recherchant une utilité accrue sans renoncer au style ni à l’expérience de conduite associés à l’appellation Polestar 4. Le VUS conserve l’accent mis par le modèle sur les performances, la durabilité et un design distinctif inspiré de la Scandinavie.

En parallèle à l’arrivée du VUS, Polestar a revu les réglages du châssis sur l’ensemble de la gamme Polestar 4. Ces nouveaux réglages visent à offrir une tenue de route plus raffinée et à renforcer le caractère sportif du véhicule.

Le Polestar 4 VUS et le Polestar 4 coupé continuent tous deux d’utiliser l’architecture électrique de 400 volts déjà établie par le constructeur. Les versions à moteur arrière affichent une autonomie pouvant atteindre 630 km selon le cycle WLTP (539 km selon l’EPA). Les modèles à deux moteurs développent jusqu’à 544 ch.

Michael Lohscheller, chef de la direction de Polestar, affirme que le Polestar 4 actuel a suscité une forte demande de la part des clients grâce à une combinaison de style distinctif, de performances et de convivialité au quotidien. Selon lui, l’ajout du VUS apporte une plus grande polyvalence tout en préservant les qualités qui ont contribué au succès du modèle.

La production du Polestar 4 VUS aura lieu à l’usine de fabrication de Polestar située à Busan, en Corée du Sud. L’entreprise prévoit rendre le véhicule disponible à la commande dans la plupart de ses marchés mondiaux après le lancement des ventes prévu le 2 septembre.