Volkswagen présente le tout nouveau Tiguan 2025 avec un style audacieux et plus de puissance

Plate-forme MQB evo redessinée avec un style audacieux et des améliorations aérodynamiques.

Nouveau moteur turbo de 2,0 litres produisant 201 ch, associé à une construction plus légère pour une meilleure efficacité.

La technologie de pointe comprend un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces de série et l’aide à la conduite IQ.DRIVE.

Volkswagen a introduit le Tiguan 2025 entièrement redessiné. Construit sur la plateforme MQB evo, le Tiguan de troisième génération est désormais proposé exclusivement en configuration deux rangées pour le marché nord-américain.

Le design extérieur intègre de nouvelles tôles, un porte-à-faux arrière plus court et un empattement plus important. Un profil avant plus haut avec des phares plus fins, une barre lumineuse à DEL en option et un logo éclairé, à l’instar des VUS Atlas actuels, contribuent à son esthétique moderne. À l’arrière, un aileron et des éléments de montants D améliorent l’aérodynamisme. Les jantes sont disponibles en 17 pouces pour la version Trendline et en 20 pouces pour la version R-Line. Trois nouvelles options de couleur – vert évocateur nacré, gris Ascot et bleu Monterey nacré – élargissent la palette.

À l’intérieur, le Tiguan présente un habitacle raffiné avec des matériaux améliorés, notamment du bois de noyer américain à pores ouverts et des sièges en cuir Savona matelassé, en fonction de la finition. Le sélecteur de vitesse a été déplacé sur la colonne de direction, libérant ainsi de l’espace sur la console centrale. D’autres mises à jour notables incluent le Digital Cockpit Pro de Volkswagen (10,25 pouces de série), un système d’infodivertissement central avec un écran tactile de 12,9 pouces, et des « Atmosphères » personnalisables, qui synchronisent l’éclairage d’ambiance et les réglages audio. Sont également disponibles un affichage tête haute, un écran d’infodivertissement de 15 pouces, un éclairage d’ambiance avec jusqu’à 30 couleurs en fonction de la version, et un système d’éclairage d’appoint 30 couleurs en fonction de la finition, et un système audio Harman/Kardon haut de gamme à 12 haut-parleurs.

Sous le capot, le Tiguan est propulsé par un nouveau moteur turbocompressé EA888 de 2,0 litres, développant 201 chevaux, contre 184 auparavant. L’économie de poids de 77 kilogrammes, réalisée grâce à l’utilisation d’aluminium dans la suspension et d’acier à haute résistance dans la carrosserie, contribue à améliorer le rendement énergétique et la maniabilité. Les chiffres définitifs de consommation de carburant seront annoncés ultérieurement.

Le nouveau Tiguan est équipé de dix coussins gonflables, dont des coussins gonflables de genoux pour le conducteur, central et latéral arrière. Les fonctions d’aide à la conduite IQ.DRIVE de série comprennent, entre autres, l’aide au déplacement, l’aide au maintien de la trajectoire et l’aide à l’orientation. Parmi les options supplémentaires figurent le Park Assist Plus et l’affichage tête haute.

Les prix et la disponibilité du Tiguan 2025 seront communiqués à l’approche de son lancement.