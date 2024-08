Essai routier Volkswagen ID.4 2024: ce qu’on a aimé et moins aimé

À peu près au même moment en 2021, sont débarqués les premiers multisegments électriques que sont les Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 et Volkswagen ID.4. Avant eux est arrivé le Tesla Model Y. Avec leur expérience sur le marché, ces produits ont eu le temps d’évoluer et les manufacturiers ont pu corriger certains détails. C’est le cas du Volkswagen ID.4 qui a été bonifié pour 2024.

Le Volkswagen ID.4 2024 annonce une autonomie maximale de 468 kilomètres.

Son prix de base est de 51 210 $.

Il est éligible à des crédits gouvernementaux totalisant 12 000 $.

Cet été, EcoloAuto a mis à l’essai le Volkswagen ID.4 2024 sur les routes du Québec. Voici en rafale ce qu’on a aimé et moins aimé.

On a aimé l’aménagement intérieur du Volkswagen ID.4 2024

L’une des lacunes de la première itération du Volkswagen ID.4, c’était probablement l’aménagement intérieur à l’avant. La bonne nouvelle, c’est que ça a été considérablement amélioré pour 2024. En effet, l’écran tactile qui nous faisait tant sacrer a été remplacé par un écran plus moderne dont les dimensions sont supérieures. Il mesure dorénavant 12,9 pouces. Les menus sont plus clairs et il opère plus rapidement que par le passé.

La console centrale a aussi été revisitée. On a laissé de côté les accoudoirs individuels afin de mieux les intégrer à même la console. À ce chapitre, c’est réussi sur toute la ligne.

On a aimé le fait qu’il soit équipé afin de remorquer

Avec les véhicules électriques, le remorquage est un véritable enjeu. Or, il est important de noter que le Volkswagen ID.4 est équipé de série d’un attache-remorque lui permettant de tirer une charge maximale de 2700 livres ou 1224 kilogrammes. À notre avis, il s’agit d’un net avantage face à la concurrence.

On a aimé son autonomie raisonnable

Pour 2024, le Volkswagen ID.4 a gagné en autonomie. En effet, les versions Pro et Pro S peuvent parcourir jusqu’à 468 kilomètres avec une seule charge. Voilà qui est des plus intéressant.

En ce qui a trait aux performances, il importe de souligner que l’ID.4 a fait le plein de puissance pour 2024. Dorénavant, en choisissant une version munie de la batterie de 82 kWh, on profite de performances accrues. En version propulsée, l’ID.4 gagne 81 chevaux pour un total de 282 chevaux. Si on choisit une version à quatre roues motrices qui profite de deux moteurs électriques, la puissance totalise 335 chevaux, soit un gain de 40 chevaux par rapport au modèle de l’année dernière.

On a aimé son prix, somme toute, raisonnable

Le Volkswagen ID.4 2024 est offert à partir de 51 210 $, ce qui en fait un véhicule électrique relativement abordable. En revanche, pour ce prix, vous obtiendrez la plus petite batterie, soit celle dont la densité est de 62 kWh et les roues motrices arrière. Si on peut accepter un modèle propulsé, on a tout de même une préférence pour l’ID.4 doté de la batterie de 82 kWh. Ainsi, nous estimons que la version Pro offerte à 55 710 $ représente possiblement le modèle le plus intéressant. À cette somme,il faut ajouter 5000 $ pour obtenir les quatre roues motrices.

Également, on ne peut passer sous silence les généreuses subventions gouvernementales. En effet, d’ici le 31 décembre prochain, les acheteurs de Volkswagen ID.4 reçoivent jusqu’à 12 000 $ de la part des gouvernements provincial et fédéral. Qui plus est, si l’engouement pour ce multisegment était à son apogée à son arrivée sur le marché et que la cadence de production n’arrivait pas à soutenir la demande, la situation est bien différente actuellement. Le délai d’attente n’est plus de 18 mois. En fait, c’est tout le contraire. Les concessionnaires ont plusieurs exemplaires du ID.4 en inventaire et les taux de financement sont aussi bas que 0,99 %. Il y a de bonnes affaires à conclure.

On a aimé le fait qu’on oublie presque qu’il s’agit d’un véhicule électrique

Nous devons vous confier secrètement dans le creux de l’oreille qu’au cours de notre période d’essai, à une ou deux reprises, on a presque oublié qu’on se trouvait à bord d’un véhicule électrique. En fait, après un certain moment, on ne s’en rend simplement plus compte, ce qui est, à notre avis, une bonne nouvelle.

Également, pour une utilisation urbaine, nous avons trouvé le Volkswagen ID.4 2024 particulièrement maniable. Certes, lorsqu’on se trouve derrière le volant du ID.4, on comprend qu’on est à des années-lumière d’une GTI VR6, d’une Cabrio ou une Passat 4Motion. Cette époque est révolue. Toutefois, l’ID.4 s’intègre parfaitement dans le catalogue contemporain de la marque qui contient des produits peu passionnants comme le Taos, le Tiguan et le duo d’Atlas et Atlas Cross Sport. D’ailleurs, on peut très bien imaginer que l’acheteur typique d’un Volkswagen Tiguan pourrait être fortement intéressé par un ID.4 dont le format et la vocation sont similaires.

On a moins aimé qu’il n’y ait pas d’espace de chargement sous le capot avant

De nombreux véhicules électriques sont munis d’un espace de rangement sous le capot avant. Hélas, ce n’est pas le cas du Volkswagen ID.4 2024. Cela étant dit, le volume de chargement auquel on a droit en ouvrant le hayon arrière est tout à fait suffisant.

On a moins aimé la borne de recharge qui nous a laissés en plan

En ce qui nous concerne, nous n’avons pas la possibilité de recharger à domicile les véhicules électrifiés que nous mettons à l’essai. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que ça nous incite à utiliser le réseau public, à découvrir ses nouveautés et à déceler les lacunes. Lors d’une recharge sur une borne publique de niveau 2 du Circuit électrique d’Hydro-Québec sur l’île de Montréal, le véhicule n’a pas été en mesure de regagner d’énergie du tout. Pourtant, le montant nous a été facturé. Le véhicule n’a pas gagné un seul pourcent d’autonomie lors de la période de recharge. Daniel Breton, PDG de Mobilité Électrique Canada, n’attribue pas la faute au véhicule ni au constructeur, mais plutôt à la ville de Montréal. En effet, c’est elle qui est responsable du bon fonctionnement et de l’entretien des infrastructures de recharge publique sur son territoire.

En bref

En résumé, le Volkswagen ID.4 a été légèrement amélioré pour 2024 et ces changements sont bien accueillis. Introduit il y a quelques années sur le marché, ce multisegment électrique a eu le temps de mûrir. Il est ainsi plus facile d’en faire la recommandation comparativement à un nouveau modèle qui débarque avec une technologie inédite. Autrement dit, on sait à quoi s’en tenir lorsqu’on se procure un ID.4. Qui plus est, les incitatifs gouvernementaux et le taux de financement très alléchant rendent son achat encore plus pertinent.