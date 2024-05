Quels sont les véhicules électriques disponibles maintenant et sans attente?

Au plus fort de la crise, la liste d’attente pour l’acquisition d’un véhicule électrique très convoité pouvait s’étirer sur une durée de presque deux ans. La situation a bien changé alors que les taux d’intérêt ont monté et que l’offre des constructeurs a augmenté.

Si on continue d’observer une attente pour certains modèles spécifiques pour lesquels la demande demeure parfois plus forte, il est possible de mettre la main sur le champ sur un véhicule électrique neuf actuellement. Plusieurs concessionnaires de plusieurs marques ont carrément en inventaire des véhicules électriques neufs prêts à être livrés dans un délai de quelques jours.

Voici un bref portrait de quelques-uns des véhicules électriques neufs qui sont disponibles maintenant et sans attente.

Fiat 500e 2024

Dernière coqueluche de Stellantis, la Fiat 500e 2024 vient tout juste d’arriver chez les concessionnaires du Québec. Son arrivée est remarquée puisqu’elle devient la voiture électrique la moins chère actuellement sur le marché. Elle promet une autonomie de 227 kilomètres et elle est éligible aux crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 $. Certaines unités sont attribuées à des clients qui attendaient impatiemment son arrivée alors que d’autres sont disponibles pour une livraison immédiate.

Ford Mustang Mach-E et F-150 Lightning 2024

Ces derniers mois, Ford et son réseau de concessionnaires a redoublé d’efforts pour liquider les Mustang Mach-E 2023. Dorénavant, il est possible de mettre la main rapidement sur un Mustang Mach-E Select ou Premium. Qui plus est, nombreux sont les concessionnaires du Québec à avoir en inventaire des F-150 Lightning. Loin de nous l’époque où des F-150 Lightning légèrement d’occasion se vendaient plus cher que le prix de détail d’un modèle neuf.

Hyundai Ioniq 6 2024

La demande reste très forte pour les véhicules électriques de Hyundai actuellement. Malgré tout, il est intéressant de mentionner que certains concessionnaires ont en inventaire des exemplaires de la berline Ioniq 6. Si vous n’êtes pas trop capricieux sur la version ou encore la couleur, vous pourriez prendre la route sans attente au volant de votre nouvelle voiture électrique.

Kia Niro EV et EV6 2024

Chez Kia, le son de cloche est similaire à celui de Hyundai. La demande des consommateurs reste très forte pour les véhicules électriques. Bien que les Niro EV et EV6 n’aient pas le temps d’accumuler la poussière avant d’être vendus, il arrive que certains concessionnaires en aient à l’occasion en inventaire. En ce qui a trait au EV9, le nouveau VUS électrique à trois rangées, les concessionnaires arrivent petit à petit au bout des listes d’attente. Ainsi, on peut spéculer que dans les mois à venir, il sera plus simple et facile de mettre la main sur un EV9 rapidement et sans délai.

Polestar 2 2024

Pour ce qui est de la marque Polestar, elle est en mesure de livrer sans attente des Polestar 2 Dual Motor Performance à longue autonomie. En revanche, pour la version Dual Motor Plus à longue autonomie, le délai oscille entre deux et trois mois.

Toyota bZ4X 2024

Le Toyota bZ4X 2024 n’est pas le multisegment le plus populaire ni le plus convoité par les acheteurs québécois. Sans surprise, il est donc largement disponible. Il en est de même pour les deux modèles qui en dérivent directement, soient les Subaru Solterra 2024 et Lexus RZ 2024.

VinFast VF 8 2024

Pour l’heure, le constructeur vietnamien de véhicules électriques ne commercialise qu’un seul modèle: le VF 8. Il est possible d’obtenir un exemplaire de ce multisegment sans attente.

Volkswagen ID. 4 2024

Pour 2024, le Volkswagen ID. 4 a reçu un certain nombre de nouveautés. Pourtant, ça n’empêche pas les concessionnaires de la province d’en avoir en inventaire. Il est donc facilement possible de mettre la main sur un ID. 4 Pro AWD, Pro RWD ou encore Pro S RWD.

Volvo XC40 Recharge 2024

Du côté de Volvo, l’inventaire de C40 Recharge est épuisé. Cela étant dit, les consommateurs peuvent se rabattre sur le XC40 Recharge sans devoir patienter.