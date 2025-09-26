Essai routier Volkswagen Golf R 2025 : Toujours bonne, mais autrefois exceptionnelle

Ma prédiction : la disparition de la boîte manuelle sur la VW Golf R se traduira par une baisse de l’enthousiasme envers la marque. Ne sous-estimez jamais les fans.

La Golf R 2025 équilibre 328 chevaux, confort et style discret pour la conduite sportive au quotidien.

Le contrôle dynamique du châssis, l’AWD et le vectoriel de couple offrent une tenue de route précise et rassurante par tous les temps.

L’habitacle est moderne et spacieux, même si certains contrôles tactiles demandent de la patience pour les maîtriser.

Dans un univers parallèle, je me retrouvais à flâner sur le terrain d’un concessionnaire, les yeux rivés sur quelque chose dont je n’ai pas vraiment besoin, mais que je veux absolument. La voiture en question était une Volkswagen Golf R 2025. Après des années derrière le volant de VUS familiaux, à trimballer enfants, équipement de camping et sacs de hockey, je me surprenais à me demander quand ce serait à nouveau mon tour. Maintenant que les enfants sont plus grands et que certaines obligations changent, le moment semblait venu de retrouver un peu de plaisir. Et la voilà : la Golf R de génération mk8.5, en Blanc Pur, équipée de l’échappement optionnel Akrapovic qui murmurait la tentation.

Le cœur de la Golf R, c’est son 4 cylindres turbo de 2,0 L. Pour 2025, il développe 328 chevaux et 295 lb-pi de couple, ce qui en fait la Golf R la plus puissante jamais vendue au Canada. Alors que la GTI patine facilement ses roues avant sous pression, la Golf R transmet sa puissance aux quatre roues grâce au rouage intégral 4MOTION de série. Ajoutez-y le vectoriel de couple et un différentiel électronique sophistiqué, et le résultat inspire confiance : les virages se négocient avec précision, les départs arrêtés sont sans drame, et on sait qu’elle sera une alliée fidèle en pleine tempête de neige.

J’ai pu en faire l’essai, et ce qui m’a frappé, plus que les chiffres, c’est la linéarité du couple. Dès 2 000 tr/min et jusqu’à près de 6 000, la poussée reste constante et soutenue. Le 0-100 km/h s’accomplit en moins de cinq secondes, un territoire autrefois réservé aux voitures de sport hautement motorisées.

L’exemplaire à l’essai était muni de la transmission exclusive DSG à double embrayage à 7 rapports. En clair, elle passe les vitesses plus vite que vous ne pouvez le penser. En ville, elle est douce et discrète. Sur l’autoroute ou une route de campagne, actionnez les palettes et elle rétrograde instantanément. La direction est rapide, moins de deux tours d’une butée à l’autre, et le châssis répond avec enthousiasme.

Le système Dynamic Chassis Control permet d’ajuster la rigidité de la suspension. En mode Confort, elle absorbe convenablement les nids-de-poule montréalais. En mode Race, elle se raffermit considérablement, mieux adaptée aux journées de piste qu’aux rues de la ville. La beauté réside dans le mode personnalisé : on peut combiner réglages de direction, suspension et groupe motopropulseur à sa guise. Peu de voitures égalent ce raffinement.

Le freinage est tout aussi rassurant. Les gros étriers derrière les jantes de 19 pouces mordent fort, exactement ce qu’il faut pour canaliser 328 chevaux.

La consommation officielle s’établit à environ 9,1 L/100 km en combiné. En réalité, si on la conduit comme prévu, ce sera plus élevé, mais c’est loin d’être déraisonnable compte tenu des performances.

Le modèle que j’ai essayé était une Édition Black. Cela ajoute toit noir, écussons noirs et jantes foncées de 19 pouces. Un traitement partiellement accrocheur, mais beaucoup trop vu. Et il coûte 2 600 $ en plus du prix de base de 54 000 $. À cela s’ajoute l’échappement Akrapovic, une autre indulgence à 3 000 $. Pour être clair, il n’augmente pas la puissance, mais le son riche suffit à valoir des droits de vantardise. Pour moi, c’est ce genre d’option qui rend une voiture spéciale. Oubliez l’ensemble Black.

Malgré tout ce discours axé sur la performance, la Golf R n’a pas oublié qu’elle est une compacte à hayon. Avec 564 litres d’espace de chargement, elle est plus pratique que la plupart des berlines sport. Glissez-y des skis, un sac de hockey ou les bagages d’une fin de semaine, et tout rentre. Les sièges arrière se rabattent à plat, et si vous avez encore à transporter des enfants à l’occasion, il y a suffisamment de place pour qu’ils soient confortables.

À bord, ce qui frappe d’abord, ce sont les écrans, deux d’entre eux. L’écran central de 12,9 pouces est net, réactif et bourré de menus et de fonctionnalités. Les commandes de climatisation sont tactiles, ce qui demande une adaptation, mais des raccourcis aident. Devant le conducteur, le combiné numérique de 10,25 pouces est configurable, et j’ai adoré placer le compte-tours bien au centre.

La Golf R offre de série le cuir Nappa, les sièges avant chauffants et ventilés, et l’affichage tête haute. Mon modèle d’essai avait les sièges en tissu optionnels, qui ont l’air sportifs, mais perdent la ventilation. Les sièges ventilés, c’est cool; mais les sièges en tissu, c’est encore plus cool.

Volkswagen a amélioré certains de ses contrôles tactiles controversés, non pas dans la R, mais dans la GTI, en ajoutant de vrais boutons sur le volant. Peut-être que ce sera le cas pour la prochaine R. Cela dit, les curseurs haptiques sous l’écran central demeurent agaçants. Ce n’est pas la fin du monde, mais il faut de la patience.

Voici le point sensible : Volkswagen n’offre plus la boîte manuelle. Ça fait mal. Pour les puristes, la manuelle faisait partie de l’ADN de la Golf R. La perdre réduit son attrait auprès de ceux qui associent l’engagement de conduite à une pédale d’embrayage. La DSG est brillante, certes, mais ce n’est pas la même chose. Pour moi, c’est éliminatoire. Il existe encore de nombreuses alternatives qui font presque tout ce que la Golf R fait, mais avec trois pédales.

La Volkswagen Golf R 2025 est ce genre de voiture qui vous arrache un sourire en allant à l’épicerie. Elle est presque assez discrète pour passer inaperçue, mais assez rapide pour ridiculiser des machines beaucoup plus chères. Ajoutez-y la praticité d’une compacte à hayon, un habitacle raffiné et un confort quotidien, et voilà une des rares voitures à la fois sensée en semaine et excitante la fin de semaine. En toutes saisons, du moins.

Des options comme le Black Package et l’échappement Akrapovic ajoutent des coûts, mais aussi de la personnalité. Si j’achetais, je laisserais tomber l’ensemble noir, choisirais le Blanc Pur et investirais mon surplus dans cet échappement. Parce que, parfois, les droits de vantardise comptent autant que les chevaux.

Pour quelqu’un qui veut troquer ses obligations familiales contre un peu de plaisir sans sacrifier la praticité, la Golf R demeure un choix très convaincant. Mais ce n’est plus tout à fait pareil. Une partie de ses racines a pourri.