Essai routier Acura Integra Type S 2024 : mon cœur a chaviré

Acura Integra Type S 2024 points forts:

– Le moteur turbo 2,0 L est un chef-d’œuvre.

– Le style est parfait.

– La meilleure voiture compacte à traction avant. Un point c’est tout.

Acura Integra Type S 2024 points faibles:

– 55 000 $ et plus, c’est beaucoup d’argent pour une Civic bien maquillée. Je plaisante. Achetez-en une.

Dans mon univers de critique automobile, il est devenu rare que je tombe sur un véhicule qui surprend et ravi vraiment. Ce qui est remarquable avec la nouvelle Acura Integra Type S 2024 (ITS), c’est que je m’attendais à ce qu’elle soit impressionnante si l’on se base sur la dernière Civic Type R FL5 de Honda et sur la Type R FK8 de la génération précédente. J’ai rapidement découvert qu’elle les éclipse pratiquement.

L’Acura Integra Type S, plus encore que la TLX Type S, représente la plus grande lueur d’espoir pour les amateurs d’Acura en Amérique du Nord — elle se devait de l’être. En tant que personne souvent déçue par les produits Acura au cours des 15 dernières années, j’ai abordé ce véhicule avec un mélange de scepticisme et d’espoir, principalement parce que la nouvelle Type R m’a laissé tiède en raison de son évolution timide et peu typée Type R par rapport à la FK8. Pourtant, ce que j’ai découvert dans l’ITS, c’est une voiture qui a non seulement répondu à mes attentes, mais qui les a dépassées, se hissant ainsi dans mon top 3 des voitures préférées de l’année écoulée.

Un impact visuel parfait

L’Integra Type S, malgré son ADN commun avec la Honda Civic Type R (CTR) FL5, établit sa propre identité. Elle marie la nature brute et axée sur la conduite de la Civic Type R FK8 avec l’aura raffinée et mature de la FL5. Ce mélange d’énergie juvénile et de sophistication adulte en fait une voiture qui séduit tous les groupes d’âge.

C’est dans le design de l’Integra Type S qu’Acura s’est vraiment surpassé à mon avis. La voiture possède l’équivalent d’un kit de carrosserie « wide body » qui est superbement associé à un pare-chocs avant agressif, trouvant ainsi un équilibre entre l’audace et l’élégance. Je suis particulièrement séduit par les élargisseurs d’ailes en plastique collés sur les portes arrière et les panneaux de custode, ainsi que par les larges jantes de 19 pouces : cette voiture est un véritable bijou.

À l’intérieur, l’Integra Type S est un havre de luxe et de fonctionnalité. Équipée d’un affichage numérique de 10,2 pouces, d’un écran tactile de 9 pouces, d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et d’un système audio ELS à 16 haut-parleurs, elle dispose de toute la technologie souhaitable. Les sièges sport en daim chauffant et le volant ajoutent au confort, tandis que l’affichage tête haute garantit une expérience de conduite ciblée.

Un bijou de 4-cylindre

Sous le capot, l’Integra Type S est propulsé par un magnifique moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Il développe 320 ch à 6 500 tr/min et 310 lb-pi de couple entre 2 600 et 4 000 tr/min. Il n’existe pas de moteur 4 cylindres plus satisfaisant, pas même le légendaire moteur EA888 de VW que l’on trouve dans la Golf R. La livraison de la puissance est instantanée, presque intuitive au point que le décalage est inexistant et que la poussée vers l’avant est immédiate.

Cette puissance est magnifiquement gérée par la sublime boîte de vitesses manuelle, qui offre un niveau d’engagement et de précision qui rivalise avec les meilleures — je me retiens de dire que c’est la meilleure. Pour être claire, seule la boîte manuelle d’une Porsche 718 ou 911 la surpasse en termes de sensations et de satisfaction. Le différentiel avant à glissement limité de la voiture garantit que la puissance est déployée efficacement, ce qui rend chaque conduite exaltante.

Les amortisseurs adaptatifs sont un élément clé, offrant une conduite à la fois confortable et dynamique. La possibilité d’adapter le mode de conduite aux préférences individuelles permet une expérience de conduite sur mesure, que l’on recherche le confort ou la performance. Ainsi, l’ITS est plus confortable que la CTR sans perdre quoique ce soit en termes de maniabilité ou de réactivité.

Sur la route, l’Integra Type S brille. Sa direction est précise, le positionnement des pédales est parfait pour les manœuvres de talon-pointe, et l’expérience de conduite globale n’est rien de moins qu’une expérience religieuse. La sensation de freinage des freins avant Brembo est rassurante et c’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut s’empêcher de pousser l’ITS dans les virages, les courbes et sur les routes de campagne droites. La Type S redéfinit ce que peut être une voiture compacte sportive performante, offrant une intimité avec la mécanique qui est de plus en plus rare dans le paysage automobile d’aujourd’hui.

La reine des compactes sportives à traction avant

L’Acura Integra Type S 2024 n’est pas qu’une simple voiture ; c’est vraiment le mariage parfait du style et de la conduite avec une dose parfaitement calculée de raffinement et de luxe. Malgré mon affinité pour les voitures à hayon sportives de Volkswagen, le fait est que les versions Honda sont plus satisfaisantes à conduire, comme le démontre la présence, bien que trop brève, d’une FK8 CTR dans le garage.

La nouvelle Acura Integra Type S 2024 est une voiture exceptionnelle et fait partie de mon top 3 de 2023. L’une des deux autres est la Porsche 911 Dakar…