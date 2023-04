Essai routier Toyota Sequoia TRD Off Road 2023: La puissance de l’hybride, coffre compromis

Points forts du Toyota Sequoia 2023 :

– Le nouveau Sequoia donne l’impression que Toyota a sauté une génération — et c’est une bonne chose.

– Physiquement, il respire la puissance, la présence et l’ADN de Toyota.

– Le groupe motopropulseur hybride i-Force Max est extrêmement puissant.

– La version de base TRD Off Road offre tout ce qu’il faut sous un même toit.

– La version TRD Pro est un véritable chef-d’œuvre.

Points faibles du Toyota Sequoia 2023 :

– La structure de prix canadienne est incontrôlable — le prix de base est supérieur à 75 000 $ !

– Alors que GM a enfin trouvé le moyen d’intégrer la troisième rangée au plancher, Toyota est revenu en arrière.

– Le groupe motopropulseur hybride i-Force Max n’a rien à voir avec l’efficacité.

Cela faisait longtemps que je n’avais pas voulu aimer un véhicule autant que le tout nouveau Toyota Sequoia 2023, et pourtant, je ne l’aime vraiment pas. Je l’adore. Je ne l’aime pas. Je ne l’aime pas.

Il suffit d’être un admirateur des camions Toyota depuis des décennies et de croire fermement qu’ils sont cool, capables et qu’ils constituent la seule alternative aux constructeurs américains. Bien qu’il reste exactement cela, le nouveau Sequoia retient quelques éléments manqués que Toyota a espoir que personne ne le remarquera.

Le faux pas de la troisième rangée

Ce faux pas est la principale raison pour laquelle le tout nouveau Toyota Sequoia 2023 a chuté de quelques crans dans le segment des VUS de grande taille selon moi. Après s’être toujours plaint de l’incapacité de GM à faire en sorte que la troisième rangée se rabatte à plat dans le plancher, le constructeur a enfin réussi à le faire. Au même moment, Toyota a été félicité pour avoir permis à la troisième rangée de se rabattre à plat dans le plancher pendant toute la durée de la deuxième génération du VUS. Mais cela fait désormais partie du passé.

Malgré l’utilisation de la nouvelle architecture TNGA-F avec un châssis entièrement caissonné, partagée avec le Tundra et le Lexus LX, Toyota n’a eu d’autre choix que de soulever la troisième rangée du plancher pour y loger divers composants, dont la batterie du système hybride. Le résultat est un coffre arrière compromis avec un plancher de chargement extrêmement haut. Lorsqu’elle est utilisée, la troisième rangée limite le volume à un raisonnable 632 litres et lorsqu’elle est repliée, l’espace passe à 1388 litres, soit environ 40 litres de moins que ce qui est disponible dans le Honda Passport de taille moyenne.

Malgré le fait que la troisième rangée du Sequoia puisse coulisser vers l’avant et vers l’arrière (une caractéristique largement inutile qui ne sert qu’à détourner l’attention de la disposition compromise), la « tablette de chargement » ajustable et quasi étriquée sert plutôt à camoufler les déficiences du coffre.

Puissance hybride

C’est le résultat du choix de Toyota de n’offrir qu’un groupe motopropulseur hybride avec le Sequoia, contrairement au Tundra. La batterie de 1,87 kWh occupe l’espace qui aurait pu être réservé à la banquette. Que l’aménagement de la troisième rangée vous intéresse ou non, l’avantage est que la version hybride i-Force Max du V6 3,5 L (3 445 L) biturbo est de série. Avec 437 ch et un couple colossal de 583 lb-pi, l’imposant Sequoia se fraye un chemin avec une relative facilité.

La transmission à quatre roues motrices est incluse, tout comme la boîte automatique à 10 rapports. En tout et pour tout, ce VUS grand format de 6 200 livres peut remorquer environ 9 000 livres, avec un seul aspect négatif, qui était d’ailleurs attendu. Toyota annonce une consommation moyenne estimée à 11,7 L/100 km. Sur une semaine, en mode ECO, et terriblement conscient des coûts de carburant, je n’ai pas réussi à faire mieux que 15 L/100 km. Il faut comprendre que le système hybride parallèle avec moteur électrique sert plus à augmenter la puissance qu’à améliorer l’efficacité. Malgré mes efforts, je n’ai parcouru que quelques centaines de mètres toute la semaine avec le V6 éteint.

Solide et substantiel

Tout dans l’expérience de conduite du Sequoia est substantiel. La puissance est remarquable et la façon dont la boîte de vitesses à 10 rapports opère est un mélange réconfortant de détermination et d’habileté. Mais le meilleur est le châssis. Le TNGA-F permet aux amortisseurs TRD Off-Road d’offrir une conduite souple, mais contrôlée qui ne sera probablement égalée que par la version TRD Pro, qui dispose elle aussi d’une suspension dédiée et roule sur des jantes de 18 pouces.

Sur la route, le Toyota Sequoia 2023 donne l’impression d’être inarrêtable et de ne pas être confronté aux éléments et à d’autres forces insignifiantes (pour lui). Le retour d’information et les performances de la direction et des freins sont rassurants — c’est un très bon conducteur pour les longs trajets.

Le look et la technologie

En bref, le nouveau Sequoia a fière allure. Toyota a fait les bons choix en s’inspirant du Tundra et en éliminant la seule horreur du camion, la calandre en forme de moustache. Enfin, le TRD Pro est de loin le plus beau de la série, dépassant grandement le Capstone. Le TRD Pro est toujours la solution, même s’il coûte environ 91 000 $ de plus que le Limited (78 550 $).

À bord, le gros VUS dispose d’un écran de 8 pouces et d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces. Le premier aspect est plutôt dérisoire pour un véhicule de 76 000 $, mais sachez qu’il se transforme en un imposant écran tactile d’infodivertissement de 14 pouces, moyennant un supplément de 2 500 $ pour la Limited. L’habitacle regorge d’espaces de rangement et les deux premières rangées de sièges sont confortables, même sur de longs trajets. La troisième rangée est spacieuse, mais les personnes qui mesurent plus de 5 pi 10 po se cogneront la tête contre la garniture de toit.

Un gros dilemme

Dans ce segment des VUS pleine grandeur, les finalistes sont n’importe lesquels des modèles de GM ou le Toyota Sequoia 2023. Le choix se résume ici à la motorisation et à la polyvalence arrière. Bien que les vénérables moteurs V8 de GM (en particulier le 5,3 litres) soient probablement plus fiables, ils font pâle figure face à la puissance et à la sophistication du V6 de Toyota. Ils font pâle figure en termes de puissance et de sophistication. Les GM disposent d’une troisième rangée plus intelligente.

Pour la seule version TRD Pro, j’opterais pour le Sequoia.