Essai routier Range Rover Sport P550e 2024 : Un véhicule qui comble tous les besoins

Le Range Rover Sport P550e 2024 apporte à la scène hybride une forte autonomie de VE sans compromis.

Combinant luxe, la technologie et le confort caractéristique de Range Rover, le Sport offre un raffinement exemplaire.

Malgré son encombrement, la puissance du P550e et sa suspension performante en font un VUS haut de gamme exceptionnel pour les acheteurs.

Lorsque vous entendez le nom Range Rover Sport, il n’est pas difficile d’imaginer des intérieurs en cuir luxueux, des technologies sophistiquées et une promesse de confort et de performance. En 2024, la gamme Sport poursuit cet héritage avec le modèle hybride rechargeable P550e. Au début, j’étais sceptique. Après tout, les hybrides rechargeables n’ont pas toujours eu la meilleure réputation — ils ont souvent été des compromis aux deux extrémités, n’étant pas à la hauteur en tant que VE et consommant plus d’énergie qu’un véhicule hybride ou à moteur à combustion interne « normal ». Mais après avoir passé du temps avec le P550e, j’admets que ce véhicule hybride rechargeable a beaucoup de sens.

Un hybride qui tient la route

La P550e ne se contente pas de côtoyer l’électrification : elle s’y aventure en toute confiance avec une autonomie électrique de 82 km (plus proche de 94 km en conditions réelles). Cela en fait l’un des véhicules hybrides rechargeables les plus pratiques du marché. La clé est que la P550e parvient à offrir de l’autonomie sans sacrifier les performances, grâce à une batterie de 38,2 kWh, soit une capacité supérieure à celle que nous avons l’habitude de voir dans un véhicule hybride rechargeable.

Sous le capot, la P550e affiche une puissance de 543 chevaux et un couple de 590 lb-pi, ce qui suffit à faire passer ce VUS imposant de 0 à 100 km/h en un peu moins de cinq secondes. Il peut sembler étrange de qualifier 4,9 secondes de « seulement », mais pour un VUS pesant plus de 6 200 livres, c’est impressionnant. Vous ressentez le couple instantanément, surtout en mode EV, et cette puissance supplémentaire prouve sa valeur lorsqu’elle est associée au système de suspension pneumatique de Range Rover, qui, d’après mon expérience, permet au P550e de naviguer en douceur, même avec le poids supplémentaire.

Une présence imposante et luxueuse

Visuellement, le Range Rover Sport 2024 ne s’éloigne pas trop de ses racines élégantes, mais dominantes. Il conserve le design affirmé qui en a fait un pilier du marché des VUS de luxe, avec des lignes épurées, une belle barre de feux arrière et une face avant qui fait un clin d’œil aux modèles précédents tout en restant fraîche. La peinture grise Eiger de mon modèle d’essai était remarquablement raffinée avec ses accents cuivrés — un Range Rover classique avec un soupçon de luxe discret.

À l’intérieur, vous êtes accueilli avec le même sentiment d’opulence que celui que l’on attend dans cette catégorie. Le modèle autobiographie P550e que j’ai conduit était équipé de jantes de 22 pouces, d’un toit ouvrant panoramique et d’un système audio Meridian complet de qualité concert. Les sièges sont aussi confortables que réglables, et le cuir semi-aniline apporte une touche d’indulgence à chaque interaction. Même lorsque les enfants se disputaient sur la banquette arrière, le système audio était suffisamment immersif pour me faire oublier tout ce qui se passait sur la route.

Une approche intelligente de la flexibilité hybride

Range Rover a fait un travail fantastique en vous permettant d’économiser de l’énergie pour plus tard grâce au mode « Save ». J’ai passé une grande partie de ma semaine en mode EV et n’ai pratiquement pas consommé de carburant. Vous pouvez passer en mode hybride de manière transparente ou même en mode dynamique si vous souhaitez laisser le moteur prendre le dessus pour une conduite plus vive. La recharge est également simple, avec la possibilité de recharger rapidement jusqu’à 80 % en 40 minutes environ sur un chargeur de 50 kW ou de prendre cinq heures pour une charge complète à la maison sur un chargeur de niveau 2 de 7 kW.

Des performances de conduite luxueuses

Une fois en mouvement, il est clair que Range Rover n’a pas perdu de vue ce pour quoi le Sport a été conçu. La suspension et les pneus gèrent le poids considérable de manière impressionnante, même si l’on ne peut nier le poids sur les routes sinueuses ou dans les virages rapides. Il y a parfois une tendance à sous-virer lorsqu’on la pousse à fond malgré la suspension réglable et la traction intégrale, et j’ai remarqué un certain crissement des pneus, mais c’est un petit compromis pour une expérience de conduite aussi bien équilibrée.

En ce qui concerne les capacités hors route, j’ai à peine effleuré la surface. La suspension pneumatique réglable offre une garde au sol de 11 pouces lorsqu’elle est relevée, ce qui fait de ce VUS un véhicule aussi performant hors route que sur la chaussée, si vous avez envie de l’explorer.

Prix et options

Le Range Rover Sport n’est pas donné, et le P550e Autobiography commence à 156 100 $ au Canada. Mais si l’on considère les caractéristiques technologiques et de luxe qu’il propose, on peut dire que l’on en a pour son argent. Des jantes de 23 pouces au système de divertissement à l’arrière, en passant par les matériaux haut de gamme, le Range Rover offre une qualité supérieure à profusion.

Le P550e en vaut-il la peine ?

En un mot, oui. Le Range Rover Sport P550e hybride rechargeable 2024 est l’un des rares véhicules hybrides rechargeables qui constitue une passerelle vers quelque chose de mieux, et non un compromis. Vous bénéficiez d’une autonomie réellement utilisable en VE, d’un grand confort de conduite et d’un luxe vraiment exceptionnel. Certes, le poids est notable et le prix est élevé, mais la façon dont Range Rover a équilibré ces facteurs avec des technologies modernes, la facilité de chargement et une solide autonomie en VE fait du P550e un véhicule vraiment à part.