Essai routier Porsche Macan 4S électrique 2025: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir essayé

En 2025, Porsche a poursuivi son élan d’électrification en ajoutant une déclinaison entièrement électrique du Macan. Aux côtés de la Taycan, le nouveau Macan alimenté par des électrons complète l’offre électrique de Porsche… en attendant le Cayenne électrique de même que la Boxster électrique qui tarde à être dévoilée.

En plus du populaire Macan à essence, Porsche commercialise une déclinaison 100% électrique de son plus petit VUS.

Le Macan électrique est disponible en quatre versions: de base, 4, 4S et Turbo.

Le Porsche Macan électrique 2025 affiche un prix de base de 100 882 $.

———————————————————————————————-

Cet été, j’ai mis à l’essai le Porsche Macan 4S électrique 2025 sur les routes du Québec et voici 5 chiffres qu’il faut retenir.

Une autonomie de 463 kilomètres

D’emblée, il faut savoir que le Porsche Macan électrique repose sur l’architecture PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement avec Audi. Ainsi, des véhicules comme l’Audi Q6 e-tron, par exemple, utilisent également cette plateforme.

Que vous choisissiez l’une ou l’autre des versions, le Porsche Macan électrique est muni d’une batterie de 100 kWh. Celle-ci propose une autonomie qui oscille entre 463 kilomètres et 507 kilomètres. Plus on choisit un modèle dont le degré de puissance et de performance est élevé, plus on doit composer avec une autonomie inférieure. D’ailleurs, il s’agit d’une réalité qu’on observe bien souvent dans l’univers électrique. On doit concéder quelques kilomètres d’autonomie si on désire grimper en puissance pour un même modèle. Avec l’automobile à essence, l’augmentation de la puissance a surtout une incidence sur la consommation de carburant.

Après avoir pleinement chargé le Porsche Macan 4S électrique 2025, il affichait une autonomie maximale de 459 kilomètres, ce qui se trouve à légèrement en deçà des 463 kilomètres annoncés par Ressources naturelles Canada.

Je suis d’avis que Porsche aurait eu intérêt à se démarquer davantage au chapitre de l’autonomie. Avec ses véhicules à essence, Porsche facture une prime, souvent salée, par rapport à la concurrence. En échange, on obtient une valeur ajoutée. Toutefois, le Macan électrique n’est pas en mesure d’offrir une meilleure autonomie qu’un banal véhicule électrique dont le coût est inférieur de moitié. Le constructeur allemand aurait dû prendre le temps d’analyser ce qui se fait ailleurs, notamment chez Lucid dont certaines versions de la berline peuvent parcourir aisément plus de 700 kilomètres avec une seule charge. Comment se fait-il que Porsche, qui se targue d’offrir la crème de la crème, ne soit pas capable de faire mieux?

106 kilomètres regagnés en 30 minutes

Au cours de la semaine d’essai du Porsche Macan 4S électrique 2025, j’ai testé sa recharge sur une borne de 50kW du Circuit électrique d’Hydro-Québec. À mon arrivée à la borne, le tableau de bord indiquait une autonomie restante de 205 kilomètres et un niveau de charge de 48 %. Après avoir été branché précisément 30 minutes, le Macan électrique affichait une autonomie de 311 kilomètres et un niveau de charge de 70 %. C’est donc dire qu’il a pu regagner 106 en une demi-heure. Malgré une capacité de charge allant jusqu’à 270 kW, il n’a été capable que de soutirer en moyenne 44 kW.

Au passage, je tiens à mentionner que le Porsche Macan 4S électrique 2025 est doté de deux ports de recharge. Chacun d’eux est situé sur l’aile arrière. Il s’agit d’un détail qui peut paraître anodin pour certains. Or, cette délicate attention empêche que le câble ait à traverser le véhicule tout dépendant de la disposition du stationnement.

Une puissance de 510 chevaux

Dans sa version de base, le Macan électrique n’est doté que d’un seul moteur électrique. Ce dernier actionne l’essieu arrière et produit une puissance de 355 chevaux. Voilà qui m’apparaît presque scandaleux d’offrir une puissance aussi juste avec un véhicule de ce prix (on dépasse quand même les 100 000 $), de ce poids et de cette stature présumée.

Dans le cas de la version mise à l’essai, elle profite de deux moteurs électriques et la puissance s’élève à 510 chevaux. Quant au couple, il se chiffre à 605 lb-pi. Grâce à la double motorisation, on jouit aussi d’un système à quatre roues motrices, ce qui n’est pas une information à négliger si l’on entend utiliser le véhicule toute l’année durant au Québec. Cette puissance est déjà bien plus que suffisante. Les 630 chevaux proposés par la version Turbo frisent l’indécence. Qui plus est, l’excédent de puissance ne pourra quasiment jamais être pleinement utilisé.

Avec toute cette puissance, on a l’impression que Porsche tente de compenser le poids du véhicule. En effet, on ne peut pas se le cacher, le Macan électrique est lourd. En fait, lorsque le modèle électrique de base grimpe sur la balance, il affiche une masse plus élevée de 425 kilogrammes comparativement à son équivalent à essence. Voilà un gros sac à dos à traîner en permanence pour un véhicule soi-disant athlétique.

4 roues directionnelles pour une maniabilité optimisée

Le poids est définitivement l’ennemi de la performance. Cela étant dit, Porsche a compensé avec une puissance généreuse. Toutefois, ce n’est pas le seul facteur dans l’équation qui permet de procurer une dynamique de conduite qui demeure intéressante. En effet, il faut savoir que le Macan 4S reçoit de série le système Porsche Active Suspension Management. Selon moi, ce qui rehausse solidement le comportement routier du Porsche Macan électrique, ce sont ses quatre roues directionnelles. Comme l’offrent l’Audi RS 6 Avant, la berline Mercedes-Benz EQS de même que la Honda Prelude d’antan, la déclinaison électrique du Macan voit ses roues arrière être directionnelles. Le tout a pour effet d’accroître considérablement la maniabilité du véhicule dans le cadre d’une utilisation urbaine.

Autrement, le Porsche Macan 4S n’a évoqué chez moi que peu d’émotion ou d’excitation. Sa peinture rappelant mon ancien réfrigérateur et son habitacle totalement noir n’avaient rien pour éveiller l’émotion. Au volant d’une Porsche, je m’attends à vivre une émotion et ça ne s’est produit à aucun moment durant l’essai. Le Macan électrique est complexe sur le plan technique et il intègre une panoplie de technologies on ne peut plus modernes. Très bien. Toutefois, pour moi, une Porsche, c’est plus que ça. Il manquait l’étincelle à laquelle on est en droit de s’attendre.

Une facture excessivement salée de plus de 125 000 $

Chez Porsche, on vend du rêve et on joue dans les hautes sphères sur le plan de la tarification. Le Macan 4S mis à l’essai coûte 125 350 $ (PDSF, plus les options et les frais de transport et de préparation). À ce montant, on doit additionner les taxes, notamment la taxe de luxe. Voilà une facture qui commence à être sévèremment salée pour un véhicule peu excitant, je l’avoue.

Lorsque vient le temps de commenter le succès commercial du Macan électrique, on pèse ses mots et on marche sur des oeufs chez le constructeur. D’après nos calculs, on observe pas moins d’une cinquantaine d’unités 2025 de ce modèle en stock au Québec alors qu’on vient de débuter la seconde moitié de l’année. Qui plus est, le constructeur fait la promotion d’une location à un taux subventionné afin de mousser les ventes. Voilà un signe qui ne ment pas. Le succès du Macan électrique est plus que limité à l’heure actuelle.

En résumé

En résumé, le Porsche Macan électrique propose une autonomie convenable, mais sans plus. Il très puissant histoire de compenser, notamment pour sa lourdeur. On apprécie notamment ses quatre roues directionnelles. Toutefois, on lui reproche sa froideur et le manque d’excitation ressentie.