Porsche dévoile la Taycan 4S Black Edition 2026 avec batterie plus grosse de série

Édition spéciale de la Taycan qui propose une batterie de 105 kWh de série, un design axé sur le noir et une personnalisation poussée.

La Taycan 4S Black Edition 2026 est équipée d’office d’une batterie de 105 kWh pour une autonomie accrue.

Lancement au Festival de Goodwood, livraisons canadiennes dès la fin de 2025 à partir de 152 200 $.

Personnalisation poussée via Porsche Exclusive Manufaktur pour l’intérieur et l’extérieur.

Porsche a présenté la Taycan 4S Black Edition 2026, une version spéciale de sa berline sport électrique qui se distingue par une batterie plus grosse installée de série, des éléments esthétiques noirs uniques et de nombreuses options de personnalisation. Le modèle fait ses débuts publics au Festival of Speed de Goodwood, au Royaume-Uni, du 10 au 13 juillet 2025. Les livraisons au Canada commenceront plus tard cette année, à un prix de départ de 152 200 $.

La Taycan 4S Black Edition reçoit d’office la Performance Battery Plus, une batterie de 105 kWh qui augmente tant l’autonomie que les performances par rapport à la Taycan 4S de base. Elle propose aussi un système audio BOSE Surround avec Dolby Atmos, le Electric Sport Sound et des sièges avant confort.

À l’extérieur, on trouve le groupe Sport Design, des garnitures de fenêtres en noir lustré, des coques de miroirs noires et une bande lumineuse arrière avec le logo Porsche illuminé. Des roues de 21 pouces avec écussons Porsche colorés et des phares HD Matrix LED complètent l’ensemble. L’intérieur offre des seuils de porte en aluminium brossé noir illuminés et un habitacle habillé de cuir noir lisse.

Porsche ajoute aussi l’assistance au changement de voie, la caméra à 360° avec aide au stationnement active, des projecteurs DEL qui affichent le logo Porsche au sol et un écusson exclusif « Black Edition » sur la console centrale.

Les acheteurs peuvent pousser la personnalisation de leur Taycan 4S Black Edition grâce à Porsche Exclusive Manufaktur. Le groupe étendu Black Edition comprend l’inscription « Black Edition » sur les portières avant et un ensemble de clés marqué du même nom. De nombreuses options couvrent l’intérieur et l’extérieur, allant du porte-documents aux tapis, en passant par le couvercle de la console centrale.

Même si elle s’appelle Black Edition, les clients ne sont pas limités au noir. Des peintures sans frais supplémentaires comme noir intense métallisé, le gris volcan métallisé, l’argent dolomite métallisé et le gris glace métallisé sont offertes. D’autres teintes issues des collections Légendes, Rêves et Contraste, ainsi que les programmes Teinte sur échantillon et Teinte sur échantillon Plus, élargissent encore la palette. À l’intérieur, le cuir gris ardoise ou les combinaisons bicolores sont aussi disponibles.