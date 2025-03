Premier Essai Routier Mitsubishi Outlander 2025 : Juste Assez pour Rester Pertinent

Le Mitsubishi Outlander 2025 reçoit une mise à jour de mi-cycle qui apporte des améliorations notables en matière de technologie, de fonctionnalités et de design. Les performances, cependant, demeurent sous la moyenne.

Points Positifs du Mitsubishi Outlander 2025

L’un des modèles les plus confortables de son segment

Liste de technologies et de fonctionnalités à jour

Système audio Yamaha qui rivalise avec les marques de luxe

Prix concurrentiels toujours attractifs

Points Négatifs du Mitsubishi Outlander 2025

Le moteur pourrait offrir plus de puissance

Certaines nouvelles technologies nécessitent des ajustements (ex. : rétroviseur numérique)

Moins spacieux que certains rivaux du segment

Une Mise à Jour, Pas une Révolution

Le Mitsubishi Outlander 2025 n’est pas une refonte complète, mais plutôt une version raffinée du modèle de quatrième génération introduit en 2022. Le constructeur a concentré ses efforts sur l’habitacle tout en modifiant quelques peu le style extérieur. De plus, on retrouve plusieurs nouvelles technologies, comme un rétroviseur arrière par caméra. Un nouveau système audio Yamaha haut de gamme fait aussi son apparition, surpassant presque tout ce qui est offert dans ce segment. Le résultat est un VUS qui continue de bien se défendre, même si certains aspects, comme la motorisation, pourraient être améliorés.

Mises à Jour Intérieures : Plus de Luxe, Plus de Confort

Mitsubishi a concentré une grande partie de la mise à jour du Outlander 2025 sur l’habitacle, en répondant aux commentaires des clients avec des matériaux améliorés, une meilleure intégration technologique et un confort accru.

Le changement le plus notable est la console centrale redessinée, qui adopte une disposition plus épurée. Son design raffiné facilite également l’accès aux commandes essentielles. Des matériaux de haute qualité recouvrent l’habitacle, avec des surfaces rembourrées et des sièges en cuir matelassé disponibles qui renforcent l’impression de luxe. Les sièges ont également été repensés pour offrir un meilleur rembourrage et un soutien accru à la deuxième rangée, améliorant ainsi le confort sur les longs trajets.

Une autre mise à niveau majeure concerne l’éclairage intérieur, désormais entièrement à DEL. Cette amélioration confère un look plus moderne tout en réduisant l’éblouissement et en améliorant la visibilité nocturne. Les commandes d’éclairage intérieur sont maintenant tactiles et ne nécessitent qu’un léger tapotement pour s’activer.

Le tableau de bord numérique de 12,3 pouces demeure en place, offrant des informations claires et personnalisables au conducteur. Le système d’infodivertissement, également de 12,3 pouces, bénéficie d’une interface mise à jour avec des graphismes améliorés et la première intégration de SiriusXM 360L chez Mitsubishi. Apple CarPlay et Android Auto sans fil restent de série, et l’affichage tête haute disponible ajoute une touche de raffinement.

Les passagers arrière profitent d’une configuration de sièges plus confortable, avec des coussins redessinés et un mécanisme amélioré pour le rabattement des sièges de la deuxième rangée. Celle-ci adopte maintenant une configuration rabattable 40/20/40, offrant une meilleure flexibilité pour le transport de bagages. Un levier dans l’espace de chargement permet de rabattre les sièges sans avoir à ouvrir les portes arrière.

L’espace de chargement reste compétitif, avec une capacité de 1 822 litres lorsque la deuxième et la troisième rangées sont abaissées. Cependant, certains rivaux offrent plus d’espace, notamment pour les passagers de la troisième rangée, où l’espace demeure limité.

Système Audio Yamaha : Une Caractéristique Remarquable

L’un des ajouts les plus notables au Outlander 2025 est son système audio développé par Yamaha. Il s’agit du premier système audio embarqué de Yamaha pour le marché nord-américain, et Mitsubishi s’est assuré qu’il offre des performances haut de gamme.

Le système est disponible en deux versions : Dynamic Sound Yamaha Premium et Dynamic Sound Yamaha Ultimate. Les deux configurations offrent une expérience sonore raffinée et immersive, avec des médiums clairs, des basses profondes et un effet surround enveloppant. Les ingénieurs de Yamaha ont collaboré directement avec Mitsubishi pour optimiser l’acoustique du Outlander, allant jusqu’à repenser les panneaux de porte afin qu’ils servent de caissons de résonance.

Quatre modes sonores préréglés — Lively, Signature, Powerful et Relaxing — permettent aux conducteurs d’adapter l’expérience sonore selon leurs préférences et le type de musique. Pour ceux qui recherchent une expérience audio haut de gamme dans ce segment, les options sont limitées. Le nouvel Outlander 2025 établit une nouvelle référence dans ce domaine.

Motorisation : Correcte, mais à la Traîne Face aux Rivaux

Un aspect du nouvel Outlander qui demeure inchangé est sa motorisation. Sous le capot, on retrouve toujours le même moteur quatre cylindres 2,5 L développant 181 chevaux à 6 000 tr/min et 181 lb-pi de couple à 3 600 tr/min. La puissance est transmise via une transmission CVT à huit rapports simulés.

Bien que cette combinaison soit fluide et prévisible en conduite quotidienne, elle accuse un sérieux retard face aux concurrents en matière de performance. Le moteur atmosphérique du Outlander manque de dynamisme, notamment lors des accélérations ou des entrées sur l’autoroute. Il est aussi bruyant.

La consommation de carburant reste inchangée par rapport au modèle 2024, avec une moyenne combinée de 8,9 L/100 km. Un moteur turbo aurait considérablement amélioré les performances sans trop affecter l’efficacité énergétique.

Super All-Wheel Control : Un Atout du Outlander

L’un des points forts du Outlander est son système Super All-Wheel Control (S-AWC) de série. Issu de l’expérience de Mitsubishi en rallye, le S-AWC va bien au-delà d’un rouage intégral classique. Il intègre un contrôle actif du lacet (AYC), redistribuant le couple entre les roues gauche et droite pour une meilleure stabilité et tenue de route.

Plusieurs modes de conduite sont disponibles : Normal, Éco, Tarmac, Gravel, Snow et Mud, permettant d’adapter le comportement du véhicule aux différentes conditions routières. Cette polyvalence confère un avantage au Outlander pour les conducteurs confrontés à des conditions difficiles.

Un Confort Impressionnant

Le Mitsubishi Outlander continue d’exceller en matière de confort de conduite. Déjà l’un des modèles les plus agréables de son segment, la version 2025 bénéficie d’une isolation sonore accrue, d’une suspension retravaillée et d’une réduction des vibrations. Le résultat est une conduite silencieuse et douce, que ce soit en ville ou sur l’autoroute.

Le système audio Yamaha ajoute à la valeur du véhicule. En revanche, certaines mises à jour technologiques laissent à désirer. Par exemple, le rétroviseur numérique, une première pour Mitsubishi, nécessite des ajustements, car les objets y apparaissent plus proches qu’ils ne le sont réellement, rendant les manœuvres plus difficiles.

Conclusion

Le Mitsubishi Outlander 2025 améliore une formule déjà solide en bonifiant le confort, la technologie et l’expérience en cabine. Le système audio Yamaha est une belle surprise, et l’intérieur redessiné apporte une touche plus haut de gamme. La qualité de roulement reste l’un des meilleurs atouts du modèle, en faisant un excellent choix pour les acheteurs en quête de confort.

Cela dit, l’absence d’améliorations au niveau de la motorisation place toujours le Outlander en retrait par rapport à la concurrence en termes de performances. Certaines fonctionnalités technologiques, bien que prometteuses, nécessitent encore du raffinement. Avec quelques ajustements supplémentaires, le Outlander aurait pu être un joueur encore plus sérieux sur le marché.