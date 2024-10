Le Mitsubishi Outlander PHEV renouvelé en 2025, mais l’Amérique du Nord doit attendre

Le modèle nord-américain sera probablement dévoilé en 2025, en tant que modèle 2026. Le nouveau modèle atteint une puissance de 302 chevaux.



Le marché canadien vient à peine de recevoir la nouvelle version révisée du Mitsubishi Outlander PHEV que déjà, la firme aux trois diamants fait évoluer son VUS hybride rechargeable pour l’année-modèle 2025… pour le marché européen.

En effet, le constructeur nippon en fait l’annonce, mais ces nouveautés sont réservées au Japon et à 20 pays européens à compter du printemps 2025.

Équipé d’une nouvelle batterie, l’utilitaire est capable de rouler sur une distance supérieure à 80 km selon la méthode de calcul WLTP. D’ailleurs, la puissance totale du véhicule est également en hausse d’environ 20 %, ce qui place le véhicule nez-à-nez avec le Toyota RAV4 Prime avec une puissance de 302 chevaux. L’autonomie totale, quant à elle, atteint 844 km, contre seulement 626 km à l‘heure actuelle pour notre propre version de l’Outlander PHEV.

La capacité de la batterie, qui passe de 20 kWh à 22,7 kWh contribue également à cette hausse des spécifications du modèle utilitaire rechargeable.

On doit également noter que le design des feux arrière est de nouvelle facture, tout comme celui des jantes, mais pour le reste, l’Outlander PHEV est fidèle au modèle sortant.

Qui plus est, le rouage intégral S-AWC a été optimisé, idem pour le châssis du véhicule au chapitre des pneus et de la suspension, notamment. La direction a été rendue plus légère pour faciliter les manœuvres de stationnement.

À l’intérieur, le nouvel écran d’infodivertissement d’une diagonale de 12,3 pouces est une belle touche face à l’ancien, limité à neuf pouces. Le logiciel implanté est également revu pour 2025, tout comme la chaîne audio optionnelle, une gracieuseté de la firme Yamaha.

Tout indique que l’Amérique du Nord sera reléguée au second plan à court terme. Ce n’est pas la première fois que Mitsubishi procède de la sorte pour le renouvellement d’un modèle. La version remaniée devrait donc être dévoilée au cours de 2025, en tant que modèle 2026.