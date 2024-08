Essai routier Honda Ridgeline 2024: ce qu’on a aimé et moins aimé

Et si notre VUS préféré n’en était pas un. Car après tout, un Honda Ridgeline, c’est grosso modo un Honda Pilot auquel on a retranché le coffre et la troisième rangée de sièges pour obtenir une caisse de chargement.

Contrairement aux autres camionnettes intermédiaires, le Honda Ridgeline est doté d’une architecture monocoque.

Nous avons remorqué une charge avoisinant les 5000 livres et le Ridgeline a bien relevé le défi.

Le Honda Ridgeline 2024 est offert à partir de 52 112,50 $.

Cet été, EcoloAuto a mis à l’essai le Honda Ridgeline TrailSport 2024 sur les routes de Montréal, de l’Outaouais et de l’Estrie. Voici ce qu’on a aimé et moins aimé du Ridgeline 2024.

On a aimé que le Honda Ridgeline soit un concept original ayant inspiré les autres constructeurs

Le concept du Honda Ridgeline demeure, à notre avis, plutôt méconnu. Pourtant, il remonte à 2006. Essentiellement, le constructeur japonais a emprunté une structure monocoque d’un VUS, en l’occurrence du Honda Pilot, afin de créer une camionnette intermédiaire. Cette stratégie se démarque largement des autres camionnettes intermédiaires qui sont toutes bâties sur un châssis en échelle.

Il aura fallu attendre jusqu’en 2021 pour qu’un semblant de concurrence débarque, soit le Ford Maverick. Le Hyundai Santa Cruz a suivi peu de temps après. Or, il faut savoir que ces deux camionnettes proposent un format légèrement inférieur et qu’ils empruntent leur structure et bon nombre de leurs composantes à un VUS compact, l’Escape et le Tucson. Ils ne peuvent pas être pourvus d’un moteur à six cylindres. De son côté, le Ridgeline est assemblé sur une architecture de VUS intermédiaire et son capot renferme un moteur V6 de 3,5 L bien connu chez Honda.

On a aimé la polyvalence de la caisse de chargement

Le Honda Ridgeline n’est pas une camionnette comme les autres. On peut lui reprocher sa longueur de sa caisse, or, elle est à peu près aussi longue que celle de bien des camionnettes de grand format. Elle mesure précisément 64 pouces. Alors non, vous ne pourrez pas y placer une feuille de 4 pieds par 8 pieds en renfermant le hayon. Cela étant dit, la grande majorité des camionnettes de grand format que vous croisez sur la route n’en sont pas plus capables.

En bref, ce qu’on aime de la caisse du Honda Ridgeline 2024, ce n’est pas sa longueur qui est, somme toute standard. C’est plutôt son aménagement. Non seulement on y retrouve des crochets et des points d’ancrage comme on s’y attend, mais en plus, un compartiment secret de cache sous le plancher de la caisse. Le volume est d’environ 7 pieds cubes. Également, vous n’êtes pas sans savoir que le hayon s’ouvre de deux manières. Vous pouvez l’ouvrir du haut vers le bas comme on le fait généralement avec une camionnette. Vous pouvez aussi l’ouvrir de manière latérale grâce à une penture située du côté conducteur. Ainsi, l’accès et le chargement peuvent être facilités.

On a aimé qu’il ait été capable de remorquer une voiture

Honda vante que sa camionnette Ridgeline soit capable de tirer une charge allant jusqu’à 5000 livres. On a décidé de le vérifier. On a loué une remorque de type plateforme à deux essieux dont le poids est de 2210 livres. Sur cette remorque, on a placé une Mazda Miata 1993 dont le poids avoisine les 2200 livres. Ajoutons le fait que la Miata était équipée d’un toit rigide et la masse du carburant dans le réservoir. Nous estimons que la charge totale était légèrement inférieure à 5000 livres.

À notre grand étonnement, le Honda Ridgeline a accompli la mission avec brio. La puissance du moteur V6 est juste, mais suffisante. Il n’a pas manqué de souffle sur les plans inclinés. En revanche, on n’aurait pas renoncé à un système de freinage qui aurait eu plus de tonus. Pour ce qui est du comportement général du véhicule en remorquage et de sa stabilité, c’était sans reproche.

Si on avait à remorquer une voiture chaque jour ou même chaque semaine, est-ce qu’on le ferait avec un Honda Ridgeline? Certainement pas. D’ailleurs, on ne conseille pas plus une autre camionnette intermédiaire pour accomplir cet exercice, même si le Chevrolet Colorado peut tirer jusqu’à 7700 livres en théorie. Pour de tels travaux, une camionnette de grand format est infiniment plus adaptée.

Si vos besoins de remorquage sont ponctuels et que la charge est inférieure à 5000 livres, le Honda Ridgeline est un candidat tout à fait idéal.

On a aimé sa douceur de roulement digne d’un VUS

Ce qu’on a possiblement aimé le plus du Honda Ridgeline 2024, c’est sa douceur générale. Le Ridgeline est vraiment confortable. Confortable comme l’est un VUS. Parce que son ADN est celui d’un VUS et ça se ressent. Pour les occupants, ça brasse beaucoup moins qu’à bord de n’importe quelle autre camionnette intermédiaire. L’utilisation quotidienne est donc infiniment plus conviviale.

On a moins aimé sa facture élevée

Évidemment, tout a un prix. Sachant ce qu’elle a entre les mains, Honda n’hésite pas à demander le gros prix pour son Honda Ridgeline 2024. La gamme ne comporte que trois versions au Canada pour 2024: Sport (52 112,50 $), TrailSport (56 112,50 $) et Black Edition (59 112,50 $). Il faut dire aussi que les taux d’intérêt sont relativement élevés et que l’inventaire de Ridgeline chez les concessionnaires du Québec est plutôt faible.

La bonne nouvelle, c’est qu’un Honda Ridgeline conserve bien sa valeur. Oui, vous le paierez cher, mais sa dépréciation est faible et la demande pour ce produit demeure forte dans le secteur de l’occasion.

Il faut préciser que le prix des camionnettes intermédiaires a carrément explosé ces dernières années. Cela étant dit, pour une somme équivalente, vous pouvez mettre la main sur un Ram 1500 Classic dont le format est plus grand et dont les capacités sont bien plus élevées.

On a moins aimé que le modèle commence à vieillir

En analysant le Honda Ridgeline, force a été de constater que le véhicule est vieillissant. Introduit en 2006, ce modèle n’en est qu’à sa deuxième génération, et ce, depuis 2017. Il y a eu une courte pause entre les deux générations du modèle. Cela étant dit, le Ridgeline commence à vieillir et ça paraît. Une bonne mise à jour serait de mise.

En résumé, le Honda Ridgeline 2024 est la camionnette idéale pour celui qui a des besoins modérés de remorquage au cours d’une année. On a apprécié ses capacités tout à fait honnêtes et son confort. Il en est de même pour sa conduite et l’aménagement de sa caisse de chargement.