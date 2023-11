Honda améliore le Ridgeline pour 2024

La nouvelle livrée TrailSport constitue la plus grande nouveauté en 2024.

Le Ridgeline sera livrable en trois livrées : Sport, TrailSport et Black Edition.

Il y a aussi du nouveau à l’intérieur.

C’est au tour du Honda Ridgeline de recevoir une mise à jour pour l’année qui vient. En effet, le pickup nippon s’ajoute aux deux autres modèles déjà commercialisés par la marque avec un écusson TrailSport, en plus de voir quelques nouveautés à l’intérieur. Il faut préciser que la camionnette repose sur la même plateforme que le modèle sortant, tandis que le groupe motopropulseur demeure inchangé.

Pour suivre cette tendance « aventurière » observée au sein de l’industrie, Honda greffe donc son ensemble TrailSport à l’autre véhicule susceptible d’être apprécié pour ses capacités hors route. Disons que le Passport et le Pilot sont également de bons candidats, mais que la minifourgonnette Odyssey ne devrait pas en principe avoir droit à ce privilège.

Au menu de cette livrée TrailSport mieux outillée pour les escapades hors route, on retrouve une suspension retravaillée pour supporter cette utilisation loin du bitume, des pneus tout terrain General Grabber A/T Sport et une protection de soubassement. On remarque aussi que le hayon sort de sa coquille avec le nom du véhicule estampillé dans la tôle. Avec ces lettres R-I-D-G-E-L-I-N-E bien en évidence, les non-initiés sauront à quel véhicule ils ont affaire.

Les stratèges ont aussi installé des nouvelles jantes de 18 pouces à cinq branches, tandis que la barre transversale, la portion supérieure de la calandre ainsi que les coquilles de rétroviseurs sont tous peints avec cette finition noir brillant. Finalement, cette coloration bleu ciel voilé disponible sur les deux autres véhicule TrailSport s’ajoute aussi à la palette livrable. Et n’oublions pas les nombreux écussons TrailSport de couleur orange qui ornent la caisse ici et là.

Mais, ce n’est pas tout, car à l’intérieur, des broderies « TrailSport » sont intégrées aux appuie-têtes et sur les sièges, tandis qu’un éclairage ambiant orange et des surpiqûres de la même couleur ornent le volant les sièges et les panneaux de portière. La planche de bord n’est pas en reste puisqu’un nouvel écran de sept pouces (à gauche) vient seconder l’habituel indicateur de vitesse analogique à droite.

Quant à l’écran central, il est plus large que par le passé avec une taille de neuf pouces et, selon les dires du constructeur, serait plus rapide que celui du modèle sortant. Les fonctions sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto sont livrées de série. Les concepteurs ont aussi ajouté un appuie-doigt à la base de l’écran, ce qui facilite la manipulation de ce dernier lorsque le véhicule est en mouvement. Mentionnons aussi que le système de navigation serait simplifié avec moins de sous-menus.

Sous le capot, le Ridgeline 2024 conserve les services de son increvable moteur V6 atmosphérique de 3,5-litres de cylindrée bon pour une puissance de 280 chevaux et un couple optimal de 262 lb-pi. La boîte de vitesses, de son côté, est l’unité à neuf vitesses. Le rouage intégral i-VTM4 est de série sur toutes les versions du camion, un commentaire qui s’applique aussi à la suite de dispositifs de sécurité Honda Sensing.

Lorsque les premiers exemplaires du Ridgeline 2024 arriveront au début de l’an prochain, le pickup sera livrable en trois livrées : Sport, TrailSport et Black Edition.